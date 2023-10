Remy Ramjiawan

Maandag 9 oktober 2023 14:06 - Laatste update: 14:24

Als het aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem ligt, dan gaat de Formule 1 in de toekomst minder races op de kalender zetten en laat het tegelijkertijd wel meer teams toe in de sport. Afgelopen week werd bekend dat de internationale autosportfederatie het groene licht aan het team van Michael Andretti heeft gegeven, maar de FOM lijkt niet zomaar overstag te willen gaan.

De strijd tussen de FIA en de FOM gaat op de achtergrond nog altijd verder. De FIA heeft, tegen de wens van de huidige teams in, een akkoord gegeven voor een nieuwe renstal, namelijk die van Andretti. Met de komst van de budgetcap kunnen teams voor het eerst sinds lange tijd winst maken en daar hebben de renstallen natuurlijk zelf voor gezorgd. Het delen van de prijzenpot met een potentieel nieuw team, valt dan ook niet zo lekker. Voorlopig houdt de president van de autobond zich vast aan wat er in de Concorde Agreement staat, daarin wordt er namelijk nog ruimte geboden aan twee extra formaties. De daadwerkelijke strijd gaat eigenlijk over wie nu precies de baas van de Formule 1 is. Is dat de regelgever of de commerciële rechtenhouder?

Artikel gaat verder onder video

FOM schaakmat gezet

De FIA gooide aan het begin van 2023 de 'Expressions Of Interest'-procedure open. Potentiële nieuwe teams moesten een aantal fases doorlopen, waarbij er uiteindelijk één geschikte kandidaat is overgebleven. Normaliter worden extra teams vaak in samenspraak met de FOM toegelaten en dat dit bij Andretti niet is gebeurd, is tekenend voor de situatie. Daarbij proberen de twee belanghebbers ook druk op elkaar uit te voeren. "Nee zeggen tegen een team dat is goedgekeurd door de FIA, dat is erg moeilijk", zo liet de FIA-president tegenover Reuters weten.

Extra fabrikanten binnen de Formule 1 zouden altijd moeten worden toegejuicht, zo vindt Ben Sulayem bij de BBC: "De FIA zou OEM's (fabrikanten) moeten vragen, smeken, om mee te doen. We moeten niet zomaar nee tegen ze zeggen. Als je vraagt: 'Wat is mijn droom? Dat is om de twaalf [plekjes voor teams] op te vullen en één Amerikaans team te hebben van een OEM en een [power unit] en een coureur van daar. En dan misschien naar China gaan en hetzelfde vragen en het doen."

De huidige tien teams zouden liever zien dat Andretti een renstal opkoopt, in plaats van dat het wordt toegevoegd aan het huidige aantal. "Je kunt Andretti/GM niet dwingen een ander team te kopen, alleen maar omdat [huidige eigenaren van teams] misschien wel willen verkopen. Ik zal geen namen noemen, maar ze zaten achter mij aan om door te gaan en GM ervan te overtuigen dat te doen. Het is niet mijn taak. Ik ben niet gekozen om dat te doen. Ik ben geen makelaar."

'Meer teams, minder races'

Het toevoegen van extra teams zou volgens de FOM ook logistieke problemen opleveren. Zo zou er volgens de commerciële rechtenhouder niet genoeg plek zijn op alle circuits voor extra formaties, maar de FIA houdt er een andere mening op na. "De circuits zouden genoeg garages en ruimte moeten hebben voor twaalf teams. Ik denk eerder zelfs dat het aantal races te veel is, dan het aantal teams. We hebben meer teams en minder races nodig", zo wijst hij naar de Formule 1-kalender, waarover de FOM juist weer de baas is.

Stefano Domenicali, CEO Formule One Management (FOM)

Hoewel Ben Sulayem benadrukt dat er echt geen machtsstrijd aan de gang is, wijst hij bij het Britse medium nog wel op wie er nu de baas is. "We zijn geen dienstverlener. We zijn eigenaar van het kampioenschap. We hebben het geleased - wij zijn de verhuurder. Dus dat moet ook worden gerespecteerd. Het was nooit mijn bedoeling om iemand in verlegenheid te brengen of in een hoek te duwen. Ik ben hier voor de geest van de sport", aldus de voorzitter van de FIA.