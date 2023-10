Lars Leeftink

Donderdag 12 oktober 2023 08:04

Lewis Hamilton is van mening dat de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez de enige reden is waarom hij nog tweede kan worden in het wereldkampioenschap bij de coureurs, omdat de Mexicaan met deze auto 'normaal gesproken' tweede zou moeten worden.

Hamilton kent met Mercedes een wat minder moeizaam seizoen als in 2022, vooral omdat het team dit jaar geen moeizame start kende en geen last van porpoising had. Toch is Mercedes vooral bezig geweest met het vinden van het juiste concept, iets wat nog steeds niet echt gelukt is. Toch doet Hamilton, die geen zege meer heeft geboekt sinds het einde van het seizoen 2021, nog steeds mee om P2 in het kampioenschap doordat Pérez niet fantastisch presteert. Dit moet Hamilton zelf ook toegeven.

Hamilton over Pérez

In gesprek met onder meer RacingNews365 laat Hamilton weten dat zijn strijd met Pérez vooral beslist gaat worden door hoe de Mexicaan gaat presteren tijdens de laatste vijf races. Volgens de Brit kan het op basis van zijn auto niet zo zijn dat hij voor Pérez eindigt. "Ik bedoel, het is uiteindelijk grotendeels afhankelijk van Checo's prestaties in de toekomst, want hij zou gemakkelijk tweede moeten worden. Ik ben echt trots op waar we staan, waar ik ben gekomen, ik ben echt trots op de prestaties tot nu toe."

Blijven presteren

Toch betekent dit niet dat Hamilton tevreden is met een derde plaats en een seizoen waarin hij, net zoals in 2022, geen zege boekt. De Brit blijft zoeken naar verbeteringen en maakt duidelijk dat hij vol voor P2 in het kampioenschap bij zowel de coureurs als constructeurs gaat. "Natuurlijk wil ik proberen om het beter te doen en meer te doen. Als we tweede kunnen worden [in het kampioenschap bij de coureurs] zou dat geweldig zijn, maar de belangrijkste focus is echt proberen om tweede te worden voor het team."