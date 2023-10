Lars Leeftink

Woensdag 11 oktober 2023 20:18 - Laatste update: 20:22

Het leek een kwestie van tijd, maar dinsdag werd het officieel bekend: Pirelli blijft de bandenleverancier van de Formule 1 tot eind 2027, met een optie voor nog een jaar. Daardoor moet Bridgestone, de concurrent van Pirelli, genoegen nemen met het resultaat. Het bedrijf heeft nu een statement naar buiten gebracht.

Bridgestone was in de jaren 2000 al een tijdje de bandenleverancier van de Formule 1, waarna het vanaf 2011 werd opgevolgd door Pirelli. Daarvoor waren onder meer Dunlop, Englebert, Continental, Goodyear en Michelin de bandenleveranciers van de Formule 1, soms zelfs met een bandenoorlog als gevolg (begin 2000 bijvoorbeeld). Pirelli was er echter vanaf het begin van de Formule ook al bij, was daarna een tijdje weg en keerde vanaf 2011 terug om nu al jaren leverancier van de sport te zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 POWER RANKINGSF1 Power Rankings Qatar: Verstappen tikt net de tien niet aan, McLaren tweede en derde

Nieuw contract

Het contract van Pirelli liep binnenkort echter af, waardoor er voor concurrenten kansen waren om mee te dingen om een rol als de bandenleverancier van de sport. Naast Pirelli werd Bridgestone lang genoemd als kanshebber om als leverancier terug te keren. Langzaam maar zeker werd het echter duidelijk dat Pirelli de favoriet was, iets wat werd bevestigd op 10 oktober met een nieuw contract dat dus tot eind 2027 loopt. Mochten beide partijen tevreden zijn met hun samenwerking, dan kan er nog een jaar aan vastgeplakt worden.

Bridgestone

Bridgestone heeft via een statement nu gereageerd op het nieuws dat Pirelli de komende jaren nog de bandenleverancier van de Formule 1 zal zijn. “F1 is 's werelds meest prestigieuze mondiale motorsportplatform en Bridgestone heeft de F1 bestudeerd als één van de verschillende opties om haar duurzame mondiale premium motorsportstrategie te ondersteunen. Bridgestone heeft oprecht en continu gecommuniceerd met de FIA en FOG over de volgende periode als bandenleverancier voor F1 en stelde geavanceerde, innovatieve technologie en duurzaamheidsinitiatieven voor. Hoewel Bridgestone deze keer niet in staat zal zijn om de F1 te ondersteunen, heeft het proces positieve erkenning gekregen van de FIA en heeft het de waarde versterkt van Bridgestone's nieuwe geavanceerde innovatieve technologie. Bridgestone zal ook doorgaan met het gepassioneerd promoten van haar technologie en innovatie binnen de autosport, om zo haar streven naar duurzame en wereldwijde motorsport te versterken.”