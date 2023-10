Remy Ramjiawan

Volgens Jack Plooij kijken we wellicht naar de laatste paar wedstrijden van Sergio Pérez in de kleuren van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur kende ook in Qatar een dramatisch weekend en Liam Lawson zou weleens het plekje van 'Checo' kunnen innemen na de Grand Prix van Mexico, zo meldt Plooij in het Race Café.

Hoewel Pérez nog altijd een contract tot en met 2024 op zak heeft, begint de kritiek op zijn positie bij het Oostenrijkse team toe te nemen, nu de resultaten blijven tegenvallen. Zo heeft de 33-jarige coureur nog altijd de tweede plek in het kampioenschap in handen, maar staat Lewis Hamilton 'slechts' dertig punten erachter. Vooral het onderlinge verschil met Max Verstappen is immens te noemen en de laatste paar races lijkt Pérez het goede gevoel met de RB19 te zijn kwijtgeraakt. In Qatar werd 'Checo' zelfs op een ronde gezet door Verstappen.

'Lawson stapt na Mexico in RB19 van Pérez'

Lawson maakt op dit moment furore bij het zusterteam van Red Bull Racing, als vervanger van Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër is aan het herstellen van zijn handblessure en zou vanaf de volgende race - in Austin - weer aanwezig moeten zijn bij AlphaTauri. Na afloop van de Grand Prix van Qatar, waar Pérez uiteindelijk als tiende wist te finishen, gaat Plooij op de situatie in. "Het is z'n [Liam Lawson] laatste weekend natuurlijk, want Daniel Ricciardo komt weer terug. En er zijn weer heel veel geruchten rondom Liam Lawson. Dat hij toch dat plekje van Pérez gaat innemen, want Pérez doet het vandaag weer niet goed. Er kwamen heel veel geruchten vandaag daar vandaan. Dat hij toch wellicht nog eind van dit seizoen die stoel van Pérez over gaat nemen."

Crisis bij kamp Pérez

Red Bull lijkt Pérez dus nog wel zijn thuisrace te gaan gunnen, maar het avontuur bij de brigade uit Milton Keynes zou daarna voorbij zijn. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko wees eerder deze week bij OE24 dat het vijf voor twaalf is voor 'Checo'. "Nu zullen we zien hoe de komende twee races verlopen. Maar het team en hijzelf zijn zich ervan bewust dat hij in een crisis verkeert."