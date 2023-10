Jan Bolscher

Donderdag 12 oktober 2023 13:39

Max Verstappen is naar eigen zeggen niet uit op het bij elkaar rijden van zoveel mogelijk wereldkampioenschappen in de Formule 1. De Nederlander geniet gewoon van het moment, en weet precies wanneer hij zal besluiten er een punt achter te zitten.

Verstappen kroonde zichzelf eerder deze maand in Qatar voor de derde keer op rij tot wereldkampioen in de Formule 1. De 26-jarige Limburger is momenteel de grote man binnen de sport en verbreekt record na record. Zelf geeft hij er weinig om, maar het is inmiddels niet meer te voorkomen dat de geschiedenisboeken van de koningsklasse vol komen te staan met de verdiensten van Verstappen. Hoe lang hij nog blijft hangen, weet hij echter niet.

Artikel gaat verder onder video

Loopbaan Verstappen

Momenteel heeft Verstappen een contract bij Red Bull Racing tot en met eind 2028. Hij heeft er recent echter geen geheim van gemaakt dat hij nog niet weet of hij die deal zal verlengen, omdat hij nog niet wet of hij na 2028 überhaupt nog verder wil in de Formule 1. Tot zijn veertigste zullen we hem in ieder geval niet rond zien rijden. De coureur uit Hasselt weet zelf dan ook precies op welk moment hij zal besluiten een punt te zetten achter zijn loopbaan in de koningsklasse.

Punt achter carrière

"Nee, voor mij persoonlijk is dat niet echt waar ik op uit ben", klinkt het als Verstappen door de BBC gevraagd wordt naar het vooruitzicht om meer kampioenschappen te winnen. "Zoals ik al zei, geniet ik gewoon van het moment. Ik probeer mijn best te doen. Natuurlijk ben je in de Formule 1 ook erg afhankelijk van het materiaal dat je krijgt. Ik doe het zo lang ik het leuk vind en zo lang ik in de spiegel kan kijken en kan zeggen dat ik volledig toegewijd ben en er honderd procent voor ga. Zodra de dag komt dat ik niet meer volledig toegewijd bent: dat is wanneer ik stop. Want dan zit je er niet meer in."