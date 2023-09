Ferrari komt sterk voor de dag in Singapore, Marko ontvangt waarschuwing van FIA | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 22:00 - Laatste update: 22:02

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Singapore is afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen waarin Ferrari liet zien dat het tempo aanwezig is dit weekend. Charles Leclerc wist de eerste training als snelste af te sluiten en teamgenoot Carlos Sainz stond bovenaan in de tweede oefensessie. Daarnaast werd vandaag bekend dat Helmut Marko van de FIA een waarschuwing heeft gekregen voor zijn opmerking over Sergio Pérez en Liam Lawson legt op de persconferentie weten dat hij in 2024 mikt op een vast zitje in de Formule 1. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 15 september.

Ferrari zet de toon tijdens de eerste twee trainingen in Singapore

Het team van Ferrari is naar Singapore afgereisd met het goede gevoel uit Monza. Daar wist het team al hoge ogen te gooien door de pole position te rijden en in Singapore wist de renstal in beide oefensessie bovenaan te staan. Voor Red Bull Racing was het een iets mindere dag. Max Verstappen werd als derde afgevlagd in de eerste training, maar vond zichzelf in de tweede training op de achtste positie terug. Voor de samenvatting van de eerste training Klik hier. De samenvatting van de tweede vrije training teruglezen? Klik dan hier.

Russell scheldt Pérez uit: Allard Kalff loopt helemaal leeg over de Brit

George Russell heeft zich niet populair gemaakt bij Viaplay-commentator Allard Kallf. De Brit kwam tijdens de eerste vrije training Sergio Pérez tegen, die hem enigszins hinderde. Russell was er snel bij over de boordradio en schold de Mexicaan uit voor het oponthoud en daar vond Kalff het zijne van. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko: 'Wereldtitel 2008 moet naar Massa, Hamilton geeft toch niets om records'

Helmut Marko sneert terug richting Mercedes, dat team stelde namelijk dat de zegereeks van Max Verstappen iets voor Wikipedia was en dat dit soort records überhaupt niets zo interessant zijn. Felipe Massa is nog altijd bezig om de wereldtitel van 2008, die Lewis Hamilton wist te pakken, zijn kant op te krijgen. Volgens Marko zou dat bij de Brit geen problemen moeten opleveren, de Oostenrijker stelt dat Hamilton toch niets om records geeft. Hele artikel lezen? Klik hier

Lawson maakt keuze voor Red Bull-management lastig: "Neem niet met minder genoegen"

Voor Liam Lawson staat in Singapore zijn derde race uit zijn Formule 1-carrière op het programma. De Nieuw-Zeelander moest in Zandvoort invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en moest ook het zitje van de Australiër invullen in Monza. Inmiddels heeft Lawson de smaak te pakken en op de persconferentie onthult hij dat hij inzet op de vast stoeltje in 2024. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen verrast door niet drinkende Sargeant: "Dan wens ik hem een fijn weekend"

De race in Singapore wordt over het algemeen beschouwd als één van de zwaarste van de kalender. De tropische temperaturen in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgen voor een ware uitputtingsslag. De coureurs houden door middel van het drinksysteem in de wagens hun vochtniveau op peil, maar Logan Sargeant onthult dat hij eigenlijk nooit tijdens een race drinkt. Max Verstappen wenst de Amerikaan een goed weekend toe, want in Singapore kan het nog weleens zwaar voor hem gaan worden. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA deelt schriftelijke waarschuwing uit aan Marko voor opmerkingen over Pérez

De FIA heeft zich uiteindelijk ook bemoeit met de opmerking van Helmut Marko over Sergio Pérez en stelt dat een publiek figuur als Marko beter had moeten weten. De autobond wijst naar de verantwoordelijkheid van de tachtigjarige Oostenrijker en heeft daarom een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld. Hele artikel lezen? Klik hier