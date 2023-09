Vincent Bruins

Vrijdag 15 september 2023 06:52

Liam Lawson hoopt in 2024 als voltijds coureur op de grid van de Formule 1 te staan. Hij liet tijdens de persconferenties in aanloop naar de Grand Prix van Singapore weten niet met minder genoegen te nemen.

Lawson maakte op Circuit Zandvoort onverwachts zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Daniel Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje bij een crash tijdens de vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix. Lawson viel voor hem in bij Scuderia AlphaTauri, overleefde de lastige, wisselvallige omstandigheden in de Noord-Hollandse badplaats en werd als dertiende geklasseerd. Hij werd een week later in Italië indrukwekkend elfde, slechts zes seconden verwijderd van de puntenposities.

Grote aanpassing

"Het is tot dusver oké gegaan," antwoordde Lawson bij de persconferenties in Singapore op de vraag hoe hij zich voelt voor zijn derde race. "Het is natuurlijk een grote aanpassing en ik moet in korte tijd ontzettend veel leren. Ik denk dat het wat eenvoudiger was op Monza, aangezien het een circuit was dat ik volgens mij wat beter kende en ik kon me daar volledig voorbereiden, maar ik denk dat het dit weekend wat lastiger zal worden. Uiteraard is het een nieuw circuit [voor mij], maar ik kijk er wel naar uit." De Nieuw-Zeelander heeft aan veel dingen moeten wennen. "De auto is waarschijnlijk het grootste ding, maar het is ook alles eromheen wat erbij komt kijken, zoals de banden, verschillende compounds, op intermediates rijden op Zandvoort wat ik nooit eerder had gedaan. Ook het werken met een veel groter team."

Verliefd geworden

Lawson ziet het "race voor race" aan, omdat hij nog niet weet wanneer Ricciardo weer achter het stuur kan kruipen: "Momenteel is het nog race voor race en we zien wel hoe de toekomst loopt. Ik denk dat ik me zal voorbereiden op de aankomende races op de manier zoals ik dat altijd doe, maar we zien het race voor race aan." De 21-jarige uit Hastings hoopt op een zitje voor 2024: "Ja, nu ik ervan heb kunnen proeven, kan ik met zekerheid zeggen dat het iets is waar ik verliefd op ben geworden. En ik denk niet dat ik met minder genoegen kan nemen." Het management van Red Bull staat voor een ontzettend lastige keuze omtrent de stoeltjes van AlphaTauri voor volgend jaar. Bronnen wisten op de mediadag in Singapore te vertellen aan ESPN dat Ricciardo vertrouwen heeft in een volledig seizoen bij het B-team van de energiedrankfabrikant, maar dat de goede indruk die Lawson maakt, de zaken nu heeft gecompliceerd. Ook Yuki Tsunoda is nog altijd niet zeker van een contractverlenging.