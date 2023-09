Remy Ramjiawan

Daniel Ricciardo kent een veelbewogen 2023-seizoen. Zo moest de Australiër in Hongarije opdraven als vervanger van Nyck de Vries, maar schoof hij in Zandvoort tijdens de tweede training van de baan. Dr. Helmut Marko laat bij ServusTV weten dat het gaat om zeven botbreuken in de hand van de Australiër, waardoor hij noodgedwongen langs de zijlijn zit.

Het idee van Ricciardo was om een tussenjaar te nemen in 2023 na het debacle bij McLaren. Toch kwam de rentree eerder dan verwacht en dat had dan weer alles te maken met de kwakkelende Nyck de Vries. De Nederlander kon de leiding van Red Bull Racing niet overtuigen en Ricciardo werd, eerder dan verwacht, weer in een Formule 1-auto gezet. Het doel is volgens The Honey Badger altijd duidelijk geweest, hij wil op termijn bij Red Bull Racing terugkeren als teamgenoot van Max Verstappen.

Afwezigheid van ongeveer zes weken

Over de blessure die Ricciardo heeft opgelopen, legt Marko uit: "Er zijn zeven breuken geconstateerd." De achtvoudig racewinnaar is voor het herstel naar de befaamde dokter gegaan die ook verantwoordelijk is voor het herstel van veel MotoGP-coureurs. "Dezelfde dokter die Marc Marquez opereerde ontfermt zich over hem. We verwachten een afwezigheid van om en nabij zes weken, maar met Liam Lawson hebben we een top vervanger in huis."

Geen risico's met Ricciardo

Lawson heeft zich tijdens veranderlijke omstandigheden in Zandvoort staande weten te houden, ook wist hij in Monza de finishvlag te vinden, op het randje van de punten. De Nieuw-Zeelander is daarnaast ook nog altijd op jacht naar de titel in het Japanse Super Formula-kampioenschap, waar hij momenteel op de tweede plek staat. Voorlopig wil Marko Lawson nog uitproberen, want met Ricciardo moet voorzichtig worden omgegaan: "We willen geen risico's nemen."