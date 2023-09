Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 september 2023 13:31

George Russell was vrijdag tijdens de eerste vrije training niet te spreken over Sergio Pérez nadat de Mexicaan hem hinderde. De Red Bull-coureur kreeg op de boardradio de wind van voren, wat Allard Kalff dan weer in het verkeerd keelgat schoot tijdens zijn commentaar op Viaplay.

Het hinderen door coureurs tijdens de vrije trainingen vormt dit seizoen een soort van rode draad door de sessies heen. Vaak moeten heren na afloop van de trainingen nog op het matje komen in de kamer van de wedstrijdleiding om tekst en uitleg te geven over hindermomenten en vaker dan eens zijn er dit seizoen al straffen uitgedeeld richting de races op zondag. Ook in Singapore was het af en toe weer uitkijken geblazen, zo was er een moment tussen Russell en Pérez.

Een oud wijf

De Mexicaan reed kortstondig in de weg bij de Brit en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Russell, die Pérez uitschold op de boardradio. Dat moment zorgde vervolgens weer voor een hoop irritatie bij Kalff, die helemaal leegliep tijdens zijn commentaar op de eerste vrije training. "Ach, wat ben je toch ook heerlijk voorspelbaar! George Russell. Mag ik het zeggen? Ik vind het af en toe net een oud wijf, echt waar", opent hij.

Schelden op de radio

Kalff vervolgt: Hij is zó voorspelbaar. Jongens, het is vrije training. Ja, er rijdt een auto in de weg. Pérez rijdt een beetje in de weg. Nou, nou, nou. Je hele weekend is verknald. Tjongejongejonge. Wat moet je lopen schelden op de radio. Echt, doe even lekker normaal." Co-commentator Sebastiaan Bleekemolen stipt aan dat het inderdaad wat anders had gekund. "Hmm, niet zo aardig. Had hij ook kunnen doen. Weet je wat hij ook had kunnen doen? Niks. Gewoon doorrijden", besluit de geïrriteerde Kalff.