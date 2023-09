Redactie

Vrijdag 15 september 2023 09:08 - Laatste update: 09:32

Logan Sargeant heeft in Singapore uit de doeken gedaan dat hij nooit water drinkt tijdens een race. Een verrassende onthulling, aangezien coureurs soms liters vocht verliezen. Max Verstappen wenst zijn collega dan ook succes.

Formule 1-coureurs verliezen soms liters vocht tijdens een race. Door de uitrusting van de coureurs in combinatie met de hitte die de motor genereert en de asfalttemperatuur, kan het al snel zeventig graden Celsius worden in de cockpit. Zo vertelde Lewis Hamilton afgelopen jaar dat hij na een race wel eens 4,5 kilo lichter was dan op het moment dat hij de auto instapte. Met name op een circuit zoals in Singapore, waar de temperaturen vaak hoog zijn en de lay-out erg uitdagend is, is het daarom belangrijk om het vocht op peil te houden. Veel coureurs hebben daarom een drinksysteem in hun auto.

Sargeant drinkt niet tijdens de race

Sargeant deed dan ook menig wenkbrauwen fronzen toen hij op de donderdag in Singapore uit de doeken deed dat hij eigenlijk nooit drinkt tijdens een race. "De grootste uitdaging is gehydrateerd blijven, maar ik drink eigenlijk nooit", klonk het tegenover Tom Clarkson. "Ik moet er maar mee leven. Ik vind het onhandig. Daarom hydrateer ik mezelf voorafgaand aan de race en daar moet ik het mee doen", legde de Williams-coureur uit.

Verbazing bij Verstappen

In gesprek met de aanwezige Nederlandse media waaronder Formule1.nl reageert Verstappen verbaast als hij dit hoort: "Hij drinkt helemaal niet? Nou, dan wens ik hem een fijn weekend." De tweevoudig wereldkampioen zelf drinkt minimaal een liter water: "Alleen warmt het heel snel op. Dan wordt het net koffie of thee, daar hou ik niet zo van. Warme drank gaat er bij mij niet zo lekker in. Volgens mij drink ik het watertankje ook nooit helemaal leeg."