Jan Bolscher

Vrijdag 15 september 2023 09:48 - Laatste update: 10:10

Felipe Massa heeft zijn zinnen gezet op het wereldkampioenschap van 2008, omdat deze onrechtvaardig naar Lewis Hamilton zou zijn gegaan. Helmut Marko hoopt dat de Braziliaan gelijk krijgt, Hamilton "geeft immers toch niets om records."

Het wereldkampioenschap van 2008 werd in de allerlaatste ronde van de Braziliaanse Grand Prix beslist. Massa kwam als eerste over de streep en waande zich twintig seconden lang wereldkampioen, maar Hamilton ging op het rechte stuk richting de geblokte vlag nog aan Timo Glock voorbij. De Brit pakte daarmee genoeg punten om bovenaan in het klassement te eindigen, en legde zodoende beslag op zijn eerste wereldkampioenschap. Vijftien jaar later staat deze wereldtitel ter discussie. Massa en zijn leger advocaten zijn namelijk van mening dat de Grand Prix van Singapore van dat jaar geschrapt moet worden, waardoor het kampioenschap naar hem zou gaan.

Crashgate

In Singapore dat jaar speelde zich namelijk een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de sport af: Crashgate. Het team van Renault liet haar coureur Nelson Piquet junior bewust crashen om een safety car de baan op te laten komen, waardoor teammaat Fernando Alonso uiteindelijk de race won. Wat daarnaast ook niet meehielp voor Massa, is dat hij met de brandstofslang nog aan zijn auto de pits uitreed. Piquet bracht het schandaal kort na zijn ontslag bij de Franse fabrieksformatie zelf naar buiten, maar volgens Massa waren verschillende kopstukken binnen de Formule 1 en de FIA al eerder op de hoogte. Hij is daarom van mening dat de race geschrapt moet worden, en Hamilton dus eigenlijk een zesvoudig wereldkampioen is.

Twintig seconden lang wereldkampioen

"Als er nieuwe feiten zijn kan de zaak worden heropend. En dan zijn de kansen voor Massa niet eens zo slecht", vertelt Marko in gesprek met Kronen Zeitung. "De enige vraag is: waar eindigt het als we andere races waar incidenten waren ook opnieuw moeten bekijken." De Oostenrijker deelt daarnaast nog een sneertje uit richting Mercedes en Hamilton: "Het was verschrikkelijk om te zien hoe Massa twintig seconden lang in Brazilië vierde dat hij wereldkampioen was, en toen alles ineens weg was. Ik zou graag zien dat hij de titel krijgt. En meneer Hamilton - die toch niet zoveel om records geeft - zou er dan één minder hebben." Daarmee doelt de man uit Graz op de bagatelliserende uitspraken van Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff over de recordbrekende tien overwinningen op rij van Verstappen.