Subramaniam Iswaran, de voormalig minister van transport van Singapore, wordt momenteel onderzocht wegens corruptie. Hij staat terecht voor maar liefst 27 aanklachten, waaronder het vermoeden van het aannemen van steekpenningen van Ong Beng Seng, de promotor van de Grand Prix van Singapore.

In Singapore is de corruptiezaak groot nieuws. Zo kon het land zichzelf jarenlang op de borst slaan, juist vanwege het ontbreken van corruptieschandalen. De ambtenaren in de stadstaat worden namelijk goed betaald, zo'n 683.550 euro per jaar, juist om corruptie te ontmoedigen. Iswaran heeft zijn ontslag inmiddels aangekondigd, maar het openbaar ministerie onderzoekt de stappen van de voormalig minister en wijst ook naar de Formule 1 Grand Prix.

Wat is er aan de hand?

De zaak heeft betrekking op het aannemen van smeergeld. De voormalig minister zou namelijk volgens het 'Singaporese Corrupt Practices Investigation Bureau' mogelijk geld hebben ontvangen van vastgoedtycoon Beng Seng. Ook zouden er vluchten met het privévliegtuig van Beng Seng zijn aangeboden, evenals tickets voor de Grand Prix van Singapore. Vastgoedmagnaat Beng Seng is overigens niet beschuldigd van eventueel wangedrag, er wordt vooral ingezoomd op de rol van de voormalig minister. Beng Seng is één van de sleutelpersonen geweest die de Formule 1-race naar het land heeft gehaald en mede dankzij het corruptieonderzoek, was er ook wat vrees voor de toekomst van de Grand Prix.

F1 Grand Prix niet in gevaar

Het ministerie van Handel en Industrie van Singapore heeft donderdag echter de zaken gebagatelliseerd. "Er is tot op heden niets dat suggereert dat zowel de F1-contracten als andere contracten zijn gestructureerd ten nadele van de overheid. Alle voorbereidingen voor de F1 Singapore Grand Prix in 2024, die gepland staat van 20 tot 22 september, verlopen volgens plan", zo legt het ministerie uit bij Reuters.