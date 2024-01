Remy Ramjiawan

Woensdag 17 januari 2024 19:47 - Laatste update: 19:47

Mercedes-teambaas Toto Wolff uit zijn zorgen over de leegloop in de top van de FIA. De Oostenrijker is bang dat er straks een vacuüm ontstaat, nu mensen met ervaring en kwaliteit steeds vaker de uitgang vinden bij de internationale autosportbond.

Binnen enkele weken zijn er drie kopstukken van de FIA vertrokken. Zo nam sportief directeur Steve Nielsen afscheid, ging technisch directeur Tim Goss weg en liet Deborah Mayer (hoofd van de FIA-commissie voor vrouwen) weten dat zij ook ging stoppen bij de internationale autobond. Er zijn namen genoemd die het drietal gaan vervangen, wel stelt Wolff in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat de stabiliteit belangrijk is en hij maakt zich dan ook zorgen.

Niet goed als mensen met kwaliteit vertrekken

In de veranderlijke wereld die de Formule 1 heet, vindt Wolff dat de FIA vooral de stabiliserende factor moet zijn. "Ik denk dat de FIA veel belangrijke taken heeft als instelling, waarvan de eerste is om te regeren met ethiek, transparantie en integriteit. Uiteindelijk moeten we allemaal hetzelfde doel delen: de Formule 1 nog groter maken in de wereld. Daarvoor heb je stabiliteit nodig." In zijn ogen is het verlies van de drie directeuren dan ook een pijnlijke situatie. "Het is niet goed als mensen met ervaring en kwaliteit vertrekken. Steve Nielsen, die de sport vanuit alle hoeken kent, links, en dat is een zware klap. Tim Goss ging dan weg en op deze manier verliest Nikolas Tombazis een zeer goede luitenant."

Waarom vertrekken er nu zoveel?

Daarnaast vermoedt Wolff dat er intern toch wel wat strubbelingen zijn; hij kan anders niet verklaren waarom er zoveel mensen vertrekken. "Als teams kunnen we er niets aan doen: het is niet aan ons om te beslissen hoe mensen hun personeel en hun structuur beheren. Wanneer plotseling zulke goede mensen een organisatie verlaten, ontstaat er een vacuüm, dat is duidelijk. Je moet jezelf afvragen waarom er zoveel zijn vertrokken en dat nu hebben gedaan", aldus Wolff.