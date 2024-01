Remy Ramjiawan

Woensdag 17 januari 2024 18:46

De 47-jarige Ayao Komatsu heeft het stokje van Guenther Steiner overgenomen en zal dit seizoen starten als teambaas van Haas. De Japanner bedankt bij Sky Sports F1 de markante Italiaan voor zijn bijdrage aan het team, maar erkent tegelijkertijd dat er meer te behalen valt dan wat er in de afgelopen seizoenen is bereikt.

Als donderslag bij heldere hemel werd vorige week bekend dat Steiner het veld moest ruimen. Eigenaar Gene Haas vond simpelweg de resultaten niet goed genoeg en daarom werd Komatsu naar voren geschoven. De Japanner is ook al sinds de start van het team in de koningsklasse aanwezig, maar hij zal het meer moeten gaan hebben van zijn technische kwaliteiten. Volgens de oprichter is dat precies waar het team aan toe is.

Bouwen op wat Steiner heeft neergezet

Komatsu vertelt dat hij vooral niet een tweede Steiner wil gaan worden, hoe populair hij ook is. Op de vraag hoe hij zich onderscheidt van de voormalige teambaas, antwoordt Komatsu: "Dat kun je denk ik wel zien. Ik zal nooit proberen om na te doen wat Guenther heeft gedaan. Guenther is een heel uniek mens en ik had een hele goede werkrelatie met hem, maar ook daarbuiten. We konden goed met elkaar opschieten. Hij heeft veel voor dit team betekend, niet te vergeten dat hij de renstal heeft opgestart. Ik heb dan ook veel respect voor Guenther en wat hij heeft bereikt. Mijn doel is voort te bouwen op wat hij is begonnen", zo vertelt hij over zijn voorganger.

Andere benadering

Komatsu erkent wel dat hij de dingen simpelweg anders benadert. "Ik bekijk de zaken toch op een andere manier en hanteer een andere benadering. Ik ben er heilig van overtuigd dat we met dit team, zelfs in de staat waarin het nu verkeert, veel kunnen verbeteren. Als ik dat niet dacht, dan had ik de baan nooit geaccepteerd."

Team voor zich winnen

Haas werd met twaalf punten de hekkensluiter van het 2023-kampioenschap en volgens Komatsu is het glas dan ook halfvol. "We kunnen ons daarom ook alleen maar verbeteren." De Japanner is momenteel bezig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en alles wordt in het werk gesteld om progressie te gaan boeken. "Ik ben er heel erg van om mensen hun carrièredoelen te bespreken, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Daar ben ik nu mee bezig, veel praten om ervoor te zorgen dat we dit team vooruit krijgen."