Remy Ramjiawan

Woensdag 17 januari 2024 15:08 - Laatste update: 15:14

Hoewel de race op zondag in Las Vegas afgelopen seizoen een heleboel heeft goedgemaakt, was er toch wel wat kritiek op de aanvangstijden van het weekend. Op woensdag heeft de FIA de tijdschema's voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt en het lijkt erop dat er weinig is veranderd naar aanleiding van de kritiek van teams en coureurs, aangezien de internationale autosport dezelfde tijden hanteert als vorig jaar.

De FIA heeft de starttijden van de Grand Prix-weekenden openbaar gemaakt. Daarin valt te lezen dat het grotendeels hetzelfde schema betreft als vorig jaar. De starttijd van de race in Miami is een half uur verplaatst, maar dat is dan ook voorlopig het grootste verschil. Hoewel de tijden van vrije trainingen en de kwalificatie van het raceweekend in Las Vegas nog moeten worden bepaald, staat het tijdstip van de Grand Prix al wel vast, want dat is namelijk net als vorig jaar om 22:00 uur lokale tijd.

Grand Prix van Las Vegas

Tijdens de terugkeer van het raceweekend in de Amerikaanse gokstad, bleek dat de aanvangstijden toch wel wat wenkbrauwen deden fronzen. Zo kan het circuit pas in de avonduren worden gebruikt, want overdag moet het vele verkeer wel door de stad kunnen. Hierdoor moesten zowel de tweede vrije training als de kwalificatie in 2023 om middernacht lokale tijd van start gaan. Dit leidde overigens tot problemen voor fans die destijds kaartjes hadden gekocht, vanwege een losgekomen putdeksel die twee wagens beschadigde. Door de herstelwerkzaamheden moest de tweede oefensessie worden uitgesteld en eindigde deze sessie uiteindelijk rond 4 uur 's nachts.

Tijdsverschil met Qatar

De aanvangstijd heeft ook invloed op het weekend daarna in Qatar. Zo moeten de coureurs en de teams zich een week na de race in Las Vegas melden in het Midden-Oosten en hierbij komt ook een tijdsverschil van zo'n 11 uur kijken. Ondanks de inspanningen van de sport om Grands Prix te groeperen en zo min mogelijk tijdsverschil te hebben, lijkt dat hier dus niet te lukken. Christian Horner gaf vorig jaar na het weekend aan dat hij graag ziet dat de sport hierin zou ingrijpen, volgens hem was het een 'wreed' schema en hij hoopte op een verandering voor de toekomst. Dat lijkt er voor 2024 in ieder geval niet in te zitten.