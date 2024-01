Remy Ramjiawan

Woensdag 17 januari 2024

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan is Charles Leclerc de enige echte realistische titelrivaal van Max Verstappen. Hoewel Lewis Hamilton en Fernando Alonso zeker hun kwaliteiten hebben, is Jordan in gesprek met Sport Bild van mening dat de jaartjes inmiddels wel beginnen te tellen.

Aankomend seizoen gaat Verstappen jagen op zijn vierde wereldtitel en de vraag is wie hem daarin gaat proberen af te stoppen. Dat zou teamgenoot Sergio Pérez kunnen zijn, de Mexicaan beschikt immers over hetzelfde materiaal. Toch is meer dan eens gebleken dat de consistentie simpelweg niet op hetzelfde niveau ligt, als die van zijn Nederlandse teamgenoot. Over de kwaliteiten van wereldkampioenen Alonso en Hamilton bestaat weinig discussie, toch vermoedt Jordan dat het beste er wel af is bij het duo. De 75-jarige Ier vermoedt dan ook dat jeugdrivaal Leclerc, de enige is die het Verstappen moeilijk zou kunnen gaan maken, mits hij beschikt over goed materiaal.

Leclerc moet Verstappen uitdagen

"Ik zie slechts één rivaal voor Max en dat is Charles Leclerc. Ferrari moet erin slagen hem dit jaar een auto te geven die op gelijke voet staat met de Red Bull. Anders zie ik donkere tijden wat de spanning betreft", legt Jordan uit. "Als ik nu een topteam had en Max niet kon krijgen, zou er maar één coureursduo zijn dat in staat zou zijn de strijd met Verstappen aan te gaan: Charles Leclerc en als teamgenoot Lando Norris", zo verplaatst hij zich in zijn voormalige rol, als Formule 1-teambaas.

Hamilton en Alonso te oud

Hamilton heeft meermaals aangegeven dat hij nog altijd jaagt op zijn achtste wereldtitel, maar Jordan stelt dat de Brit hetzelfde probleem als Alonso heeft: zijn leeftijd. "Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn absoluut verdiende kampioenen. Toch vertrouw ik er niet op dat zij, met hun leeftijd, Verstappen kunnen bijhouden", aldus Jordan.