Remy Ramjiawan

Woensdag 17 januari 2024 13:04 - Laatste update: 13:08

Het gaat er alleszins op lijken dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda vanaf het nieuwe seizoen gaan racen voor het Visa CashApp Racing Bulls-team. Op Reddit is men erachter gekomen dat 'racingbulls.com' direct doorverwijst naar 'visacashapprb.com' en dit domein is vervolgens weer in beheer van Red Bull GmbH.

Het nog altijd in Faenza gevestigde zusterteam van Red Bull Racing zal naar verwachting op vrijdag 9 februari de bolide van het nieuwe seizoen gaan presenteren, al is een officiële bevestiging nog uitgebleven. Tijdens deze presentatie wordt ook verwacht dat de nieuwe teamnaam onthuld zal worden. Achter de schermen ondergaat het Italiaanse team een aanzienlijke transformatie: de aerodynamische afdeling is gedeeltelijk verhuisd naar Milton Keynes, er zijn nieuwe beleidsbepalers aan boord gekomen en het team intensiveert de samenwerking met Red Bull Racing. Het 2024-seizoen zal dan ook een nieuwe frisse start zijn van het team, dat eind 2023 ook afscheid nam van voormalig teambaas Franz Tost.

Visa Cash App Racing Bulls

De renstal uit Italië lijkt dus te gaan racen onder de noemer Visa CashApp RB, waarbij RB dus niet voor Red Bull zou staan, maar voor Racing Bulls. Het zou passen bij de uitspraken die CEO Peter Bayer eerder al deed, want hij wil de renstal een stuk dichter bij de Red Bull-familie brengen. Of AlphaTauri daadwerkelijk onder deze nieuwe naam gaat racen, blijft nog even afwachten. Pas bij de teampresentatie zal dit naar verwachting bekend worden.