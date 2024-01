Remy Ramjiawan

Dinsdag 16 januari 2024 11:21 - Laatste update: 11:23

Het Osaka Tourism Bureau heeft aangegeven dat het een gooi wil gaan doen om de Grand Prix van Japan naar de stad te halen. De organisatie is zich van de immense opgave bewust, maar heeft de economische impact in Las Vegas gezien en hoopt datzelfde te kunnen bereiken in Osaka.

Al sinds 1976 reist de koningsklasse af naar Japan. Daar waar de eerste twee seizoenen op Fuji werden afgewerkt, waren de volgende twintig jaar voor Suzuka. In 2007 en in 2008 werd er vervolgens kortstondig teruggekeerd naar Fuji, maar sinds die tijd is de keuze weer gevallen op het testcircuit van Honda. Hoewel het circuit erg geliefd is bij veel coureurs, hoopt Osaka een stratencircuit op te leveren, die wellicht het plekje van Suzuka kan gaan innemen.

Stratencircuit

Het contract van Suzuka met de Formule 1 loopt tot het einde van 2024 en daarom ziet de organisatie in Osaka haar kans. De gouverneur van Osaka, Hirofumi Yoshimura, vertelt bij Formula1-data dat het bedrijfsmodel van de Formule 1 inmiddels is veranderd. "Het bedrijfsmodel dat kan worden geëxploiteerd op basis van de particuliere sector." Op basis daarvan heeft Mizohata vertrouwen in het aantrekken van de Japanse Grand Prix. Toch heeft de stad geen permanente baan en dus zal het naar verwachting een stratencircuit worden.

Impact Las Vegas ook haalbaar voor Osaka

Hoewel de organisatie nog veel obstakels op de weg ziet liggen, wijst ze ook naar de economische impact op het gebied. Daarvoor trekt het de vergelijking met Las Vegas. De Amerikaanse gokstad keerde in 2023 weer terug op de Formule 1-kalender en de opbrengst wordt geschat op zo'n 1,2 miljard dollar.

De vraag is echter of de Formule 1 zelf ook zit te wachten op Osaka. Zo heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali eerder al aangegeven dat hij nadenkt over een mogelijke tweede Grand Prix in China, ook overweegt hij Afrika als toekomstige locatie.