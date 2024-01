Remy Ramjiawan

Dinsdag 16 januari 2024 09:41 - Laatste update: 09:55

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner weet Sergio Pérez wat hij moet gaan doen in 2024 om een contractverlenging te verdienen. De 33-jarige Mexicaan begint aan zijn laatste contractjaar bij het Oostenrijkse team en diverse coureurs azen op het zitje van 'Checo'.

Ondanks dat Pérez in 2023 een prima tweede plek in het klassement kan overleggen, was de weg daar naartoe niet altijd even fraai. Zo begon de Mexicaan sterk aan het seizoen, met twee overwinningen in vier races, maar kwam 'Checo' daarna in een vormdipje terecht. Bij het zusterteam van Red Bull liet Yuki Tsunoda zijn snelheid zien en Daniel Ricciardo heeft kenbaar gemaakt dat hij dat stoeltje naast Max Verstappen wel wil gaan invullen. Het zorgt ervoor dat er meerdere kapers voor de kust zijn voor het zitje van de Mexicaan, maar bij PlanetF1 legt Horner uit dat Pérez nog altijd de favoriet is om zijn positie te behouden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule E lonkt naar diensten van Pérez: "Deuren staan voor hem open"

'Hij weet wat hij moet doen'

"Hij zit in de auto omdat we geloven dat hij nu de juiste coureur is. Het is aan hem om de komende negen maanden te laten zien dat we dat zo voelen voor 2025. Natuurlijk hebben we geweldig talent in de pool met Daniel, met Liam, met Yuki. De tijd zal het leren", zo wijst Horner naar de andere kandidaten. Toch heeft Pérez dus nog alles in eigen hand en Horner vertrouwt op het kunnen van 'Checo'. "De gesprekken die we deze winter hebben gehad, zijn allemaal zeer positief geweest. Ik denk dat hij weet wat hij moet doen, hij is al lang genoeg in de sport en heeft genoeg ervaring. Dus ik weet zeker dat hij volledig op stoom zal komen."

Zaterdagen het grote probleem

Afgelopen jaar was het gat tussen Verstappen en Pérez soms te groot, waardoor andere coureurs zich konden melden, dat moet volgens Horner in 2024 voorbij zijn. "Het gebied waarop hij dit jaar moet verbeteren, is op zaterdagen. Zorg ervoor dat zijn gemiddelde kwalificatie veel dichter bij Max ligt, omdat we weten dat hij kan racen en hij heeft een geweldige snelheid, maar we hebben hem nodig om verder vooraan te starten. Vooral als het veld gaat convergeren, kunnen we ons niet veroorloven veel auto's tussen Max en 'Checo' te hebben. De auto is zeer aantrekkelijk voor andere coureurs, dus we hebben geen gebrek aan opties."