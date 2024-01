Remy Ramjiawan

Aan de vooravond van de start van het nieuwe Formule E-seizoen geeft mede-oprichter Alberto Longo aan dat er voor Sergio Pérez altijd een zitje klaarstaat in de elektrische raceklasse.

In 2024 begint 'Checo' voorlopig aan zijn laatste contractjaar bij Red Bull Racing. Wel heeft Pérez een flinke vinger in de pap als het gaat om een eventuele contractverlenging. Zo zitten meerdere coureurs te azen op het zitje van 33-jarige coureur, maar voorlopig is hij wel de eerste rijder die het één-tweetje wist te complementeren in het 2023-kampioenschap voor het Oostenrijkse team. De kritiek op 'Checo' nam vorig jaar toe, voornamelijk vanwege zijn wisselende vorm. Als er na 2024 geen plek meer is voor Pérez in de Formule 1, staat de deur naar de Formule E wagenwijd open, zo vertelt Longo bij AS Mexico.

'Deuren staan open voor hem'

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule E-seizoen van start op het Autódromo Hermanos Rodríguez, het circuit waar de Formule 1 de Grand Prix van Mexico-Stad afwerkt. Longo blikt vooruit op het nieuwe seizoen en vertelt dat hij regelmatig contact heeft met 'Checo' en dat hij heeft laten weten dat er een plekje voor hem is gereserveerd in de Formule E. "Ik praat constant met Checo en ik hoop dat hij de sprong naar echte competitie maakt", glimlacht Longo. "Formule E is zijn thuis; de deuren staan voor hem open en hij is welkom."

Pérez knokt voor zitje bij Red Bull

Het is nog maar de vraag of Pérez zelf ook interesse heeft in een mogelijke overstap. Voorlopig zal hij er alles aan willen doen om het zitje naast Max Verstappen te behouden. Wel zijn er kapers op de kust. Daniel Ricciardo hoopt vanaf 2025 in de overall van Red Bull Racing te kunnen rijden en Yuki Tsunoda hoopt ook nog altijd op zijn eigen kansen. Wel heeft Christian Horner aangegeven dat alles nog mogelijk is en dat Pérez het grotendeels in eigen hand heeft.