Engineers AlphaTauri dachten Newey en Waché te kunnen overtreffen

Remy Ramjiawan

Donderdag 11 januari 2024 06:59

AlphaTauri-CEO Peter Bayer is nu een tijdje actief bij het zusterteam van Red Bull Racing en wijst in gesprek met MotorSport Magazin de pijnpunten van het Italiaanse team aan. Zo wist het topteam met de RB18 al een kampioenschapswinnende auto af te leveren, maar wilde de engineers van het zusterteam vooral hun eigen ontwikkelingspad kiezen.

Het team waar Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda voor uitkomen ondergaat een gedaanteverwisseling. Zo verhuist het team gedeeltelijk naar Milton Keynes, komt er een nieuwe naam en haalt het de banden met Red Bull Racing aan. Wat Haas momenteel met Ferrari doet, waarbij het team alle onderdelen dat het mag kopen, ook daadwerkelijk koopt, is ook iets wat AlphaTauri bij het Oostenrijkse team gaat doen. Het geeft het zusterteam een voordeel, want de concurrenten proberen met man en macht de geheimen van de RB19 te ontdekken.

'Engineers dacht dat ze het beter konden dan Waché en Newey'

Aan het begin van het nieuwe reglement in 2022 koos AlphaTauri haar eigen koers, maar ondanks het teleurstellende jaar werd die richting voortgezet in 2023. Bayer legt uit dat de engineers misschien wel iets te vol van zichzelf waren. "Ik denk dat we alles hebben om succesvol te zijn in de sport. Er zijn verschillende problemen, maar ik denk dat de belangrijkste reden waarom we niet hoger in het klassement staan, het geloof van sommige engineers was dat ze dingen beter konden dan Red Bull Racing met Pierre Waché en Adrian Newey", zo was hem opgevallen.

'Elk team kopieert Red Bull'

Die koers was overigens voor Bayer niet direct verkeerd, maar het team is te laat tot de conclusie gekomen dat het anders moest. "Destijds slaagden ze erin om zich te laten gelden. Maar als je naar de situatie van vandaag kijkt, zie je dat elk team Red Bull kopieert. Wij zijn het kleine broertje en we dachten dat we onze eigen weg konden gaan. Dat was fout en daarom zijn we nu waar we zijn."