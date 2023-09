Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 17:26

Alexander Albon is nog steeds teleurgesteld dat hij geen punten kon scoren tijdens de Grand Prix van Singapore na een incident met Sergio Pérez. De Williams-coureur heeft hem ondertussen wel vergeven, zo liet hij aan de aanwezige media in Japan weten.

Pérez ving de race op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf P13 na een dramatische kwalificatie. Het lukte hem niet om in de openingsfase een positie goed te maken. Tijdens de Safety Car-periode voor de crash van Logan Sargeant bleef hij buiten en schoof op naar de vierde stek, maar viel daarna weer terug op zijn oude harde banden. Na de pitstop voor een nieuw setje mediums reed hij door het veld terug naar de achtste plek. Onderweg kwam hij Albon tegen die tijdens de Virtual Safety Car gewisseld was naar nieuwe mediumbanden. De twee streden om de tiende plek achter Liam Lawson met contact in bocht 13 als resultaat. Pérez kreeg een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, maar zou daarmee geen plekje verliezen. Hij kwam namelijk elf seconden eerder dan Lawson over de streep. Albon schoot door het contact rechtdoor en finishte achter Pérez, Lawson en Kevin Magnussen als elfde.

Teleurstellend

Tijdens de persconferenties in aanloop naar de Grand Prix van Japan kreeg Albon de vraag of Pérez nog steeds een kerstkaart van hem zal ontvangen: "Dat zou je ook aan Yuki moeten vragen." Tsunoda kreeg in de openingsronde een tik van Pérez en viel uit vanwege flinke schade aan zijn AlphaTauri. "Ja, natuurlijk [krijgt hij die]. Weet je, het was uiteraard teleurstellend tijdens de race vorige week. Om niet in staat te zijn punten te scoren was echt een beetje zonde. Maar het is vergeten en vergeven. We zijn nu op Suzuka, een baan die wat meer bij onze auto zal passen. Wat het teleurstellender maakte in Singapore vorige week is dat we weinig hoop hadden, maar toch bevonden we ons in een positie waarin we bijna punten scoorden en dat was gaaf. En ik denk dan wel, normaal gesproken als we op de baan waren gebleven, hadden we wat punten gescoord. Maar nu niet."

Favoriete circuit

Albon kijkt nu in ieder geval uit naar de Grand Prix van Japan op het Suzuka International Racing Course: "Ik hou van dit circuit. Het is misschien zelfs wel mijn favoriete circuit van het jaar. Het is een beetje zoals Yuki zei: het is dat gevoel dat je echt hard de bochten in kan duiken en echt kan voelen hoe het is om een Formule 1-auto te besturen, wat heel gek klinkt om te zeggen, maar op een baan als Singapore voelt het niet echt alsof je met een Formule 1-auto rijdt. Vergelijk dat met de snelheden hier, hoe smal het is, met gras aan beide kanten, het snelheidsgevoel dat je hier wat meer krijgt vergeleken met bijvoorbeeld Paul Ricard, dus het is heel speciaal," zo sloot de in Londen-geboren Thai af.