Pérez moet veel toegeven op Verstappen, maar is positief: "Weten welke kant we op moeten"

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 22 september 2023 11:43

Sergio Pérez is ervan overtuigd dat Red Bull Racing in Japan weer vooraan mee kan doen, nadat het team in Singapore behoorlijk door de ondergrens zakte. Daar haalde Max Verstappen en Pérez Q3 niet, maar dat moet in Suzuka geen probleem zijn.

Verstappen was in beide vrije trainingen de snelste man op de baan, al was het gat met de concurrentie in de tweede sessie al een stuk kleiner. Pérez had meer moeite om het potentieel van de RB19 volledig te benutten, maar toonde zich na de eerste dag in Japan toch tevreden over de vooruitgang die hij gedurende de sessies boekte. De Mexicaan begon de dag als elfde en sloot VT2 af op P9.

“Het was een heel interessante dag. In de ochtendsessie zaten we ernaast qua balans”, liet Pérez weten tegenover de aanwezige pers. Dat zorgde gelukkig wel voor nieuwe inzichten. “We begrijpen behoorlijk goed welke kant we op moeten en de zaken zien er een stuk beter uit dan afgelopen weekend, dat is natuurlijk positief.”

De tweede rijder van Red Bull voorziet een uitdagende kwalificatie, vooral vanwege de hoge temperaturen in Japan. Het wordt zowel zaterdag als zondag zo’n 28 graden en dat zou betekenen dat bandenslijtage weleens een rol kan gaan spelen. “Ik kijk uit naar de kwalificatie, vooral omdat de slijtage hier hoog lijkt, met de verwachte temperaturen. Ik denk dat we sterk voor de dag kunnen komen in de kwalificatie en op zondag.”