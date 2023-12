Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 13:09 - Laatste update: 13:14

Jolyon Palmer, voormalig F1-coureur, is van mening dat Max Verstappen de beste coureur van 2023 was en Red Bull Racing het beste team was van afgelopen seizoen. Toch was de prestatie waar Palmer het meest van onder de indruk was die van Carlos Sainz in Singapore.

Namens Formula1.com laat Palmer zijn licht schijnen op het seizoen 2024. Wat hem betreft is er geen twijfel over mogelijk wie de beste coureur van 2024 was: Verstappen. "Hier is geen twijfel over mogelijk. Wat een seizoen van Verstappen, het is absoluut onberispelijk geweest. Hij heeft de tegenstand zo ver uitgevlakt dat niemand het nog de moeite waard vond om tegen hem te vechten. Verstappen toonde ongelooflijke vaardigheid en consistentie en het meest indrukwekkende was hoe hij met aplomb omging met zoveel moeilijke situaties. Hij was snel in de regen in Monaco en Zandvoort op slick-banden, en hij wist om te gaan met hectische en moeilijke kwalificatiesessies op nat wegdek, zoals in Montreal. Zijn winnende races hadden zo gemakkelijk kunnen ontsporen, maar bij Max had je nooit het gevoel dat dat zou gebeuren."

Beste team

Ook het kiezen van het beste team in 2023 is voor Palmer niet zo lastig. Ondanks dat vooral McLaren indruk maakte, kon geen team tippen aan de prestaties van Red Bull in 2023. "Dit [Red Bull] is de makkelijkste keuze, omdat Red Bull dit seizoen absoluut meedogenloos is geweest. Ja, ze hebben de beste coureur, maar ze waren ook het enige team met een enorme betrouwbaarheid op zondag. Ze missen zelden een slag op het gebied van strategie en hun pitstops zijn nog steeds de beste in de business qua seizoensgemiddelde. Combineer dit met het dominante beest dat de RB19 is en het is geen wonder dat ze bijna het perfecte seizoen hebben voltooid."

Beste prestatie van coureur

Daar waar Verstappen negentien van de 22 races won, kwam volgens Palmer de beste prestatie van het seizoen niet van de Nederlander. Carlos Sainz maakte indruk op de Brit met zijn zege in Singapore. "Twee Ferrari's, twee Mercedessen en Lando Norris vochten het uit, maar een perfect geregisseerde race van Sainz zorgde voor de overwinning. Dit was een briljant voorbeeld van een denkende coureur die de meest berekende overwinning binnenhaalde. De DRS-trein was een leuk idee, maar om het op deze manier uit te voeren was ongelooflijk. Er is misschien niemand anders op de grid die dit voor elkaar zou hebben gekregen."