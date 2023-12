Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 11:39

David Coulthard en Mika Häkkinen zijn van mening dat Sergio Pérez te 'inconsistent' is geweest en zichzelf te veel druk op heeft gelegd door te stellen dat hij Max Verstappen uit zou gaan dagen voor de titel in F1. Volgens Coulthard dacht iedereen op dat moment dat de Mexicaan 'lekker verder moest dromen'.

Tom Kristensen, meervoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans, liet eerder deze week al weten dat hij van mening is dat Pérez vervangen moet worden en dat Daniel Ricciardo, maar ook de twee coureurs van McLaren, een optie kunnen zijn. "Aan het eind van het seizoen ging het wat beter. Maar toen Max hem in Miami versloeg kwam hij verder niet meer bij hem in de buurt. Misschien zou ik Daniel Ricciardo het nog eens laten proberen. Of Lando Norris of Piastri. Eentje van de andere teams stelen. In een ideale wereld, dan."

Coulthard ziet laatste kans voor Pérez

In F1 Talks van Viaplay gaat Coulthard in op de situatie van Pérez, die nog tot eind 2024 contract heeft bij Red Bull. "Hij was de juiste man, maar zijn prestaties dit jaar waren niet op het vereiste niveau. Ik denk dat het fout ging op het moment dat hij verkondigde dat hij aan het vechten was voor de titel. Toen dachten we allemaal: droom lekker verder, want je moet tegen Verstappen rijden. Dit [2024] is zijn laatste kans."

Häkkinen ziet geen consistentie

Häkkinen is het eens met Coulthard en is verder vooral van mening dat Pérez niet consistent genoeg is geweest in de afgelopen drie seizoenen, met 2023 als climax. "'Je moet erg consistent zijn als je met het team werkt, en Checo was een beetje up and down. Dat geeft het team geen goede informatie om de auto te ontwikkelen. Daardoor laat hij alles liggen voor Verstappen."