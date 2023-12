Lars Leeftink

Volgens voormalig F1-coureur Christijan Albers heeft Max Verstappen als populaire F1-coureur geen privacy meer, wil iedereen wat van hem en is hij als bekende coureur van de koningsklasse 'de sigaar' bij veel mensen.

Verstappen is sinds zijn debuut in F1 al een bekende naam, maar dit is sinds zijn eerste zege (Grand Prix van Spanje in 2016) alleen maar toegenomen. Nadat Lewis Hamilton jarenlang het gezicht van de sport was, is dit nu Verstappen. De Nederlander heeft in 2021, 2022 en 2023 het kampioenschap gewonnen in de koningsklasse, waarbij hij dit in 2022 en 2023 op dominante wijze deed. Dit heeft de Nederlander veel populariteit en bekendheid opgeleverd, maar ook veel kritiek, haat en negatieve verhalen en opmerkingen.

Geen privacy als bekende F1-coureur

In de F1-podcast van De Telegraaf zegt Albers dat een F1-coureur, zeker een coureur die bekend is en meedoet om de prijzen zoals Verstappen, amper privacy heeft buiten zijn leven als coureur in de koningsklasse. "Je moet wel op een gegeven moment gewoon die privacy hebben. Op een gegeven moment wordt alles opgeslokt in je leven wat privé is. En ja, daar komen dingen bij waar sommige mensen een mening over hebben. Die vinden dat niet normaal. Die hebben ook nooit in die omstandigheden geleefd.’’

Verstappen is 'de sigaar'

Albers doelt onder meer op mensen die, op wat voor manier dan ook, iets van Verstappen willen of de Nederlander er slecht uit willen laten zien. ''Zo had je natuurlijk die gek die begon te klagen dat hij [Max Verstappen] belasting moest gaan betalen in Nederland. Met alle respect, je hebt bijna nooit in Nederland gewoond omdat je vertrokken bent naar het buitenland, om je beter voor te bereiden op de sport, om meer privacy te hebben. Daar horen dingen bij en dus toevallig geen inkomstenbelasting. Als je een beetje succesvol bent, ben je de sigaar." Verstappen heeft zelf al vaak aangegeven zich er niet zo druk om te maken, maar zal er ongetwijfeld door beïnvloed worden.