Max Verstappen is samen met Kelly Piquet afgereisd naar Brazilië, het thuisland van de Piquet-familie. Ze waren daar voor de bruiloft van Kelly's broer Nelson Jr. die vroeger ook in de Formule 1 heeft gereden.

De Piquet-naam is nauw verbonden met de koningsklasse van de autosport. Nelson Piquet Sr. schreef maar liefst drie wereldkampioenschappen in de Formule 1 op zijn naam, in 1981 en 1983 met Brabham en in 1987 met Williams. Hij kreeg twee kinderen met Nederlands model Sylvia Tamsma: Nelson Jr. en Kelly. Nelson Jr. is zelf ook een getalenteerde coureur en reed in 2008 en 2009 in de Formule 1 voor Renault. Hij en zijn vrouw Patsy Zurita hebben deze week het ja-woord tegen elkaar gezegd. De bruiloft vond plaats in São Paulo, en Verstappen en Kelly waren daar ook aanwezig.

Fazenda Santa Barbara

De bruiloft werd gehouden op de locatie Fazenda Santa Barbara in de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land.

Kelly Piquet deelde deze foto's op haar Instagram. Ze maakte ook een selfie met haar vriend, de Nederlandse drievoudig wereldkampioen.

Er was nog een bekende coureur op de bruiloft aanwezig, namelijk Daniel Suárez uit de NASCAR Cup Series. De Mexicaan is de vriend van Julia Piquet, de jongere zus van Nelson Jr. en Kelly.