Sergio Pérez werd afgelopen seizoen tweede in het F1-kampioenschap, achter teamgenoot Max Verstappen. Volgens Jan Lammers, voormalig F1-coureur, heeft de Mexicaan zichzelf in 2023 onnodig veel druk opgelegd met zijn eigen uitspraken en moet dit in 2024 anders.

In gesprek met Motorsport.com gaat Lammers in op het seizoen van Pérez. Volgens de Nederlander was hij niet foutloos genoeg om ook maar in de buurt van Verstappen te komen in 2023. "Daar heeft hij gewoon te veel fouten voor gemaakt. Max [Verstappen] laat zien welke potentie er in die auto zit en als je dan niet eens de helft van de punten van je teamgenoot hebt behaald, dan mag je niet zeggen dat dit je beste seizoen is. Statistisch is dat misschien wel zo qua punten en resultaten, maar qua potentieel zeker niet."

Realistisch doel

Volgens Lammers heeft Pérez zichzelf te veel druk opgelegd door te gaan voor de titel, terwijl dit met Verstappen als teamgenoot wellicht niet realistisch is. "Als hij [Pérez] zichzelf een realistisch doel had gesteld, dan had hij veel en veel beter kunnen presteren. Als je iedere keer het seizoen weer begint door te zeggen: dit jaar kan ik Max verslaan, dan maak je het jezelf gewoon heel moeilijk. Mensen zien wel dat Pérez een goede rijder is, maar hij is net even wat minder dan Max. Iedereen ziet dat, behalve hijzelf. Dan denk ik bij mezelf dat de teleurstellingen soms het gevolg zijn van een doelstelling, die niet realistisch is geweest."

Rol van underdog

Lammers is dan ook van mening dat Pérez er goed aan doet om in 2024 een andere rol aan te nemen. "Als hij [in 2023] gewoon de rol van underdog op zich had genomen, dan gaan mensen ook hopen dat jij je potentieel haalt en noem maar op. Maar het is zo onnodig dat je gelijk zegt: dit jaar denk ik dat ik wereldkampioen kan worden. Het is ook niet realistisch, denk ik. Het is zo jammer dat hij daardoor gelijk al een weerstand creëert. We weten allemaal gewoon dat Max zich de kaas niet zomaar van zijn brood laat eten, dus ga er gewoon realistisch in staan."