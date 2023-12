Vincent Bruins

Vrijdag 22 december 2023 06:55

Zak Brown liet eerder deze week al weten dat hij vindt dat de samenwerking tussen Scuderia AlphaTauri en Red Bull Racing aangekaart moet worden. De CEO van McLaren is er in een open brief verder op ingegaan en noemt het feit dat de energydrankfabrikant eigenaar is van twee Formule 1-teams zelfs 'ongezond'.

AlphaTauri stond tot aan de zomerstop op de allerlaatste positie in het constructeurskampioenschap. Echter, sinds de Grand Prix van Singapore werd de ene na de andere puntenfinish binnengesleept, beginnend met de negende positie van Liam Lawson. AlphaTauri nam dat weekend de achterwielophanging van Red Bull over en later in het seizoen introduceerde het zusterteam nog meer nieuwe onderdelen. Yuki Tsunoda werd achtste in de Verenigde Staten, negende in São Paulo na P6 in de Sprint en weer achtste in Abu Dhabi. Daar kwam nog de zevende plek van Daniel Ricciardo in Mexico-Stad bij. AlphaTauri sprong daardoor omhoog naar P8 in de eindstand. Naar verluidt willen sommige teams het soort samenwerkingen stopzetten dat AlphaTauri en Red Bull hebben, voor de nieuwe reglementen van 2026. Een mogelijke oplossing is dat ieder team zijn eigen windtunnel moet gebruiken of dat er geen gebruik meer mag worden gemaakt van zogeheten Transferable Components, wat onderdelen van andere teams zijn. Daar vallen onder andere de ophanging, de crashstructuur van de achterkant van de auto en de versnellingsbak onder.

Artikel gaat verder onder video

Ongezonde situatie

"Er liggen kansen om een aantal processen in de Formule 1 te verbeteren om de waarden zoals eerlijkheid en competitie te versterken," zo schrijft Brown. "De sport is niet perfect, en nu we vooruitblikken op de onderhandelingen van het volgende Concorde Agreement om het bestuursorgaan te verenigen met de teams en de houders van de commerciële rechten, moeten we prioriteit geven aan enkele van die regels die momenteel invloed hebben op de onpartijdigheid tussen concurrenten. De meeste andere grote sporten verbieden bijvoorbeeld het bezit van twee teams binnen dezelfde competitie vanwege de duidelijke potentiële schade die dit aan de competitie kan toebrengen. Het is een ongezonde situatie, omdat het gevolgen heeft voor beslissingen die zowel op als van de baan worden genomen. Of het nu gaat om het hebben van toegang tot meer data, het delen van onderdelen of personeel, of zelfs het hebben van invloed op een strategische stemming, het is niet in de juiste geest van de reglementen."

OOK INTERESSANT: Lambiase over boardradio aan Verstappen na Abu Dhabi 2021: "Het was niet Albon"

Geloof van de fans ondermijnen

De CEO van McLaren vervolgt: "Het is belangrijk om op te komen voor onafhankelijkheid, competitie en eerlijkheid, en ik zou graag veranderingen in de reglementen willen zien om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst voorkomen dat de invloed zich van het ene team naar het andere verspreidt via strategische samenwerkingen en vooral via eigenaarschap. De Formule 1 moet trouw zijn aan waar het voor staat, en elk team, met uitzondering van de power units, moet volledig onafhankelijk zijn van elkaar. Ik denk dat Formule 1-fans universeel geloven in eerlijkheid in de competitie en een gelijk speelveld, en elke actie zouden afwijzen die de ware geest van de competitie binnen de Formule 1 in gevaar brengt. Het delen van informatie, gedeelde eigenaarschap, en strategische samenwerkingen binnen de sportweefsel van de Formule 1 zullen alleen maar het geloof van de fans in eerlijke en felle competitie ondermijnen."