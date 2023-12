Brian Van Hinthum

Donderdag 21 december 2023 11:11

Max Verstappen behaalde twee jaar geleden zijn eerste wereldtitel en in de extase vlak na de wedstrijd hoorden we natuurlijk veel geschreeuw en gejuich op de boardradio. Jarenlang ging men er vanuit dat het Alex Albon was die de eerste beroemde boardradio insprak, maar Gianpiero Lambiase helpt dat nu uit de wereld.

In 2021 was het dan eindelijk de beurt aan Verstappen, die sinds 2015 in de Formule 1 reed om zijn droom te vervullen: wereldkampioen worden. Na een zenuwslopend seizoen leek het Hamilton te worden die zijn droom zag uitkomen en zijn achtste wereldtitel leek te gaan pakken. Na een lang jaar ging het echter tóch mis mis tijdens de dramatische laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Na de bizarre slotfase wist Verstappen in de laatste ronde zijn Britse concurrent in te halen, liet hij hem er niet meer voorbij en pakte hij zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan.

Artikel gaat verder onder video

Niet Albon

De extase na afloop was natuurlijk gigantisch en dat viel ook op de eerste boardradio te horen: "Oh my lord, Max!", waren de beroemde en geschreeuwde woorden richting Verstappen die we destijds hoorden, terwijl ook de Nederlander het uitschreeuwde. Men ging er door de herkenbare stem lang vanuit dat het Albon - toenmalig reserve- en testcoureur van het team - was die we op de radio hoorden. Dat gerucht haal Lambiase nu echter uit de wereld. Hij was het zelf die zich zo liet gaan: "Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat ik heel kalm, bedaard en rationeel ben in een hoop van mijn radioberichten en communicatie met Max. Maar ik moet toegeven dat ik het was die toen op de radio aan het schreeuwen was. Het was niet Albon", besluit hij lachend.