Remy Ramjiawan

Zondag 3 september 2023 19:46 - Laatste update: 19:50

Hoewel George Russell en Lewis Hamilton met een P5 en P6 weer een aantal punten bij elkaar hebben gesprokkeld, kijkt teambaas Toto Wolff toch met een lichtelijk zuur gevoel terug op de Grand Prix van Italië.

Russell ving de race in Monza aan vanaf P4 en kreeg een vijf seconden-straf, omdat hij in een poging om Esteban Ocon in te halen van de baan raakte en daar een voordeel uithaalde. Teamgenoot Hamilton had ook een straf te pakken en dat was omdat hij tegen Oscar Piastri aanreed. Wolff kan prima leven met de straffen en kijkt vooral uit naar de race in Singapore.

'Moeten niet al te blij zijn'

"We moeten niet al te blij zijn met een P5 en P6. We hebben het maximale punten aantal kunnen pakken, wat vandaag mogelijk was", zo opent de teambaas bij Sky Sports F1. Dat Russell en Hamilton uiteindelijk voor hun incidenten werden bestraft, dat snapt hij wel. "Beide straffen zijn gerechtvaardigd. Dus daar moeten we naar gaan kijken, hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen", zo wil hij dit in de toekomst liever niet meer zien. Van tevoren was al duidelijk dat de race in Monza niet ideaal zou zijn voor de W14, maar Wolff wijst wel naar een lichtpuntje. "We worden wel steeds beter op de lage downforce banen, maar Singapore ziet iets meer in onze richting en daar moeten we gaan maximaliseren."

All about the finish. 👏 Solid points for the Team at the #ItalianGP, as both cars avoid losing positions to five-second time penalties in the final order. pic.twitter.com/yWybISTmL6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 3, 2023

Zegereeks Verstappen

Max Verstappen heeft uiteindelijk de zege weten te pakken en daarmee tien overwinningen op een rij weten te verzamelen. Zelfs Mercedes kon dat in de dominante jaren niet voor elkaar boksen. "Onze situatie was iets anders, want wij hadden twee coureurs die met elkaar knokten. Ik weet niet of dit hem iets doet, dat record. Maar zoiets zou voor mij niet belangrijk zijn, dat soort nummers. Het is iets voor Wikipedia en niemand leest dat."