Remy Ramjiawan

Zondag 3 september 2023 18:49

Oscar Piastri kon zondagmiddag in Monza zijn zevende startplek niet omzetten in punten. Het had alles te maken met de schade die hij opliep in gevecht met Lewis Hamilton, ook had de jonge Australiër een touché met teamgenoot Lando Norris.

De race op Monza was er eentje met een heleboel gevechten. Niet alleen om de koppositie werd geknokt, daarachter was het ook razend spannend. Piastri zag Hamilton aanstormen en de Brit kneep zijn collega van McLaren af in de Variante della Roggia en raakte Piastri daarbij. Het leverde de zevenvoudig kampioen een tijdstraf op. Daar was de race van Piastri echter nog niet mee voorbij. Want bij het uitkomen van de pitstraat kwam Piastri zijn teamgenoot tegen en ook daar kende hij een touché.

Artikel gaat verder onder video

Excuses is aangeboden

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, blikt Piastri terug op zijn race in Monza. "Dit was natuurlijk niet de middag die we voor ogen hadden. Ik denk dat er gewoon een heleboel niet goed ging, om heel eerlijk te zijn. Het contact met Lewis was natuurlijk het grootste punt. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarnaast de straf gekregen en ik kan eigenlijk niet meer dan dat vragen. Hij ging gewoon iets te ver naar rechts toe en dat gebeurt daar al best snel, want het is best krap daar", zo stelt Piastri nuchter.

LAP 24/51



A little love-tap between the McLarens 😮



Their contact at Turn 1 is noted by the stewards#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/4XslNHtrTA — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Geen ideaal scenario

Ook met teamgenoot Norris werd het even spannend. "Ja, dat was niet echt ideaal. Gelukkig was er daarna niets aan de hand [met onze auto's]. Maar natuurlijk is het nooit de intentie om zo dicht bij elkaar te komen. We zullen er nog wel over praten met het team, want was geen ideaal scenario." Piastri kwam tegen Norris aan, maar deed er alles aan om dat te voorkomen. "Ik kon eigenlijk mijn auto niet veel meer afremmen, dan ik al deed en dat zag je ook want ik had blokkerende remmen. Het was allemaal vrij krap, maar er is gelukkig verder niets gebeurd", aldus Piastri.