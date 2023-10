Vincent Bruins

Dinsdag 24 oktober 2023 20:43 - Laatste update: 00:15

Charles Leclerc maakte hoogte- en dieptepunten mee tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zijn weekend werd niet makkelijker gemaakt door een pijnlijke tandinfectie.

Leclerc verdiende op de vrijdag op Circuit of the Americas pole position voor de race van zondag. Max Verstappen was een aantal duizendsten sneller dan de Ferrari-coureur, maar de Nederlander had de track limits overschreden en dus werd zijn ronde afgepakt. Op de zaterdag die in het teken stond van de Sprint, kwalificeerde hij zich als tweede in de Shootout. Hij kwam goed weg bij de start, maar kwam niet lekker door de eerste bocht, nadat hij door Verstappen richting de binnenkant van de baan was gedrukt. Lewis Hamilton kon op die manier buitenlangs de Ferrari en Leclerc zou als derde over de streep komen.

Artikel gaat verder onder video

Posities verloren en diskwalificatie

De Monegask mocht de Grand Prix in Austin, Texas dan wel vanaf pole position aanvangen, maar op die zondag had hij een wat mindere start. Hij verloor direct de leiding aan Lando Norris. De Ferrari SF-23 staat erom bekend dat die niet zo goed met de banden om kan gaan met betrekking tot de slijtage, en dus zou hij uiteindelijk als zesde finishen; een matig resultaat voor Leclerc die al een lastig seizoen meemaakt zonder overwinningen. Het ging van kwaad tot erger, toen hij een paar uur na de race gediskwalificeerd werd. De zogeheten skid blocks aan de achterkant van zijn rode bolide waren te erg versleten. Een overtreding van het technisch reglement resulteert vaker wel dan niet in een diskwalificatie. Mercedes-coureur Lewis Hamilton werd om dezelfde reden gediskwalificeerd.

OOK INTERESSANT: 'Red Bull weet vertraging te voorkomen: nieuwe locatie voor windtunnel gevonden'

Enorme pijnstillers

Aan de aanwezige media legde Leclerc uit dat hij het hele weekend ook nog eens last had van een infectie: "Ik had een tandinfectie. Ik denk dat het een verstandskies is," aldus de Ferrari-coureur, geciteerd door ESPN na de wedstrijd. "Ik had behoorlijk wat pijn op donderdag en vrijdag, en daarna kalmeerde het een beetje. Vandaag [zondag] was het te doen. Ik was sinds donderdag al enorme pijnstillers aan het slikken. Om de een of andere reden gaat het momenteel wel. Ik had dan ook voor de race nog pijnstillers genomen. Er waren momenten dat [de pijn] nogal intens was en andere momenten waarop het wat minder was, maar het had geen effect op me in de auto."