FIA deelt schriftelijke waarschuwing uit aan Marko voor opmerkingen over Pérez

Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 17:23 - Laatste update: 17:29

De FIA heeft zich ook gebogen over de uitspraak van Helmut Marko over Sergio Pérez en heeft een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld aan de adviseur van Red Bull Racing.

Marko heeft zich onlangs uitgelaten over het vormdipje van Pérez, eerder dit seizoen, en wees naar de Zuid-Amerikaanse roots. De Oostenrijker vergat daarbij wel dat Mexico in Noord-Amerika ligt. De uitspraak viel in Mexico niet lekker en inmiddels is er een petitie opgestart om de adviseur van het team van zijn positie te krijgen. De topman van Red Bull heeft voor zijn opmerking inmiddels wel zijn excuses aangeboden en daarmee is de kous voor Pérez af, zo liet de Red Bull-coureur weten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton haalt uit naar Marko: "Compleet onacceptabel wat hij heeft gezegd"

Waarschuwing

De internationale autosportbond is echter niet te spreken over de opmerking en legt bij Autosport.com uit dat er een waarschuwing is uitgedeeld. "We kunnen bevestigen dat Helmut Marko een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen en herinnerd is aan zijn verantwoordelijkheden als publiek figuur in de autosport in overeenstemming met de FIA ​​Ethische Code."

Reactie Horner en Pérez

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf eerder al aan dat Marko snel terugkwam van zijn opmerking: "Ten eerste klopten die opmerkingen niet. Helmut onderkende dat snel en verontschuldigde zich daarvoor zowel publiekelijk als rechtstreeks tegenover Sergio." Ook 'Checo' was, naar eigen zeggen, niet beledigd: "Ik voelde me persoonlijk helemaal niet beledigd. Laten we zeggen dat als die opmerkingen vanuit een ander perspectief kwamen, dan zou ik ze anders moeten opvatten."