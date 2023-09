Jeen Grievink

Vrijdag 15 september 2023 12:30 - Laatste update: 14:46

Ferrari is sterk begonnen aan het raceweekend in Singapore. Tijdens de eerste vrije training klokte Charles Leclerc de snelste tijd met een ronde van 1:33.350. Hij werd op de voet gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz, die een kleine acht duizendsten moest toegeven. Max Verstappen sloot aan op de derde plaats, met ruim een tiende achterstand.

Bij een hoge buitentemperatuur van ongeveer 32 graden Celsius ging de eerste oefensessie op het Marina Bay Street Circuit van start. Het duurde niet lang voordat het merendeel van de coureurs zich voor het eerst op de baan liet zien. Al binnen enkele minuten stonden de eerste tijden op de klok, met Norris aan kop op de mediumband. De zachte band werd in de beginfase van de sessie nog niet gebruikt. Dit gebeurde voor het eerst na pakweg een half uur, toen Gasly voor het eerst de zachte wangen onder zijn auto liet schroeven.

Gele vlag voor hagedis op de baan

Met nog zo'n 25 minuten op de klok werd de gele vlag gezwaaid, omdat er een hagedis op de baan liep. Dit was in het recente verleden ook al het geval in Singapore. Toen grapte de engineer van Verstappen nog dat hij oog in oog stond met "Godzilla". Daar werd vandaag aan terug gerefereerd. "Misschien was dit een kind van Gozilla", zo zei Gianpiero Lambiase in het oor van Verstappen, die er op zijn beurt kostelijk om moest lachen. Vervolgens werd de softband bij steeds meer teams uit de schappen getrokken en dat leverde vanzelfsprekend veranderingen op aan de tijdenlijst.

Ferrari bovenaan tijdenlijst, Verstappen sluit aan

Met een 1:33.350 ging Leclerc naar de snelste tijd. Verstappen deed vervolgens ook een poging, maar moest ruim een tiende toegeven op de Ferrari. Norris sloot vervolgens aan de op de derde stek, voor Pérez en Sainz. Laatstgenoemde wist zichzelf enkele minuten later echter te verbeteren en drukte Verstappen een plaatsje naar beneden. Hamilton en Russell sloten aan op de vijfde en zesde plek. Onderaan de tijdenlijst waren de teams van onder meer Alfa Romeo en Haas aan het worstelen. Hekkensluiter was echter Sargeant van Williams, die de laatste tijd klokte op bijna 2,5 seconden achterstand van de snelste tijd van Leclerc.