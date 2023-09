Problemen Wolff om vermeende illegale praktijken, Marko maakt excuses aan Pérez | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 8 september 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na de Grand Prix van Italië hebben de heren coureurs een weekje rust, alvorens het hele circus in Azië neerstrijkt voor de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Circuit. Ondertussen draait de wereld van de Formule 1 natuurlijk gewoon door en zijn er altijd wel prominenten die de nodige uitspraken doen. Het is bijvoorbeeld Helmut Marko die officieel zijn excuses heeft gemaakt aan Sergio Pérez na zijn 'racistische' opmerking, terwijl Toto Wolff een onderzoek aan zijn broek heeft hangen wegens 'illegale' praktijken.

Artikel gaat verder onder video

Rosberg besluit 'Rosberg-vloek' toe te passen om Verstappen te dwarsbomen

Nico Rosberg heeft inmiddels een schimmig verleden wat betreft aanmoedigingsfoto's op Instagram en in de recente geschiedenis heeft hij met die foto's al een aantal keer een coureur 'gedwarsboomd' voor een overwinning. Dit keer belooft hij hetzelfde te doen bij Max Verstappen. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Ricciardo deelt foto van geopereerde hand na opgelopen botbreuk in Zandvoort

Daniel Ricciardo is bezig met zijn herstel nadat hij in Zandvoort een breuk opliep in zijn hand. De AlphaTauri-coureur deelt een update via Instagram en laat zien alweer volle bak bezig te zijn in de sportschool. Op Instagram deelt de man uit Perth een foto van zijn geopereerde hand en laat hij zien alweer volle bak bezig te zijn in de sportschool. Dat hij maar snel weer volledig de oude mag worden. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Red Bull Racing neemt kleine update mee naar raceweekend Singapore

Red Bull Racing neemt een kleine update mee naar het raceweekend in Singapore, zo laat technisch directeur Pierre Waché weten in gesprek met GPFans. De focus ligt inmiddels echter voor het overgrote deel op de ontwikkeling van de auto voor 2024. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Verstappen over zusje Victoria: "Zij had ongeveer evenveel talent als ik vroeger"

Max Verstappen is met hulp van vader Jos Verstapen inmiddels uitgegroeid tot één van de, zo niet dé beste coureurs ter wereld. De Nederlander doet nu echter een boekje open over zijn zusje Victoria Verstappen, die volgens hem veel verder had kunnen komen dan dat ze uiteindelijk heeft gedaan in de racerij. "Ik denk dat mijn zusje waarschijnlijk evenveel talent had als ik toen ze klein was. Ze wilde het alleen niet genoeg." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Oostenrijkse burgemeester stelt onderzoek in naar mogelijke illegale woningen Wolff

Toto Wolff is naast zijn bezigheden in de Formule 1 ook buiten het circuit druk bezig als een bekwaam zakenman. De Oostenrijker bezit bijvoorbeeld een aantal panden, waaronder een aantal woningen in Kitzbühel, Oostenrijk. Daar bestaat nu echter het vermoeden dat de Mercedes-teambaas 'illegale recreatiewoningen' beheert. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Marko maakt officiële excuses richting Pérez na over 'beledigende opmerking'

Helmut Marko haalde deze week de woede van een hoop mensen op de hals door een aantal 'racistische' opmerkingen te plaatsen over Sergio Pérez. Nadat hij eerder al kort reactie gaf en zei dat hij het niet zo bedoeld had, maakt de Oostenrijker nu officieel zijn excuses richting de Mexicaanse coureur. Het hele artikel lezen? Klik hier.