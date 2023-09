Brian Van Hinthum

Vrijdag 8 september 2023 15:00 - Laatste update: 15:48

Max Verstappen is met hulp van vader Jos Verstapen inmiddels uitgegroeid tot één van de, zo niet dé beste coureurs ter wereld. De Nederlander doet nu echter een boekje open over zijn zusje Victoria Verstappen, die volgens hem veel verder had kunnen komen dan dat ze uiteindelijk heeft gedaan in de racerij.

Verstappen is vanuit de harde leerschool van vader Jos door de jaren heen in zijn jeugd uiteindelijk uitgegroeid tot één van de grote coureurs op aarde. De opvoeding, gecombineerd met het talent dat hij meegekregen heeft van beide ouders, heeft hem inmiddels al twee wereldtitels opgeleverd. De derde wereldtitel op rij lijkt er echter ook met grote snelheid aan te komen en dus kun je stellen dat de - soms ook bekritiseerde - werkwijze van Jos een groot aandeel heeft gehad in de successen van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Die aandacht kreeg ook zusje Victoria van haar vader, zo onthult Verstappen nu tegenover RaceFans. Volgens de tweevoudig wereldkampioen had de jongere Verstappen evenveel talent als hij heeft. "Ik denk dat ze een hoop potentie had. Er waren een aantal gevallen waar mijn vader twee dagen aan het voorbereiden was zoals hij ook bij mij deed, om ervoor te zorgen dat alles perfect voor haar was om te rijden. Vervolgens reed zij een rondje of twintig en zei ze: 'dit is genoeg voor vandaag'. Op dat soort momenten was mijn vader behoorlijk geïrriteerd."

Jos Verstappen laten realiseren

Hij vervolgt: "Ik denk dat mijn zusje waarschijnlijk evenveel talent had als ik toen ze klein was. Ze wilde het alleen niet genoeg. Ze vond het leuk, maar niet genoeg om ervoor te vechten, fit te zijn en er klaar voor te zijn. Dat is prima, zolang je je dat maar realiseert. Mijn vader was vooral gefocust op mij. Maar als je het echt had gewild en je er echt voor wilde vechten - zelfs wanneer je vader niet helemaal op jou gefocust is - had je het kunnen realiseren. Dan weet ik honderd procent zeker dat mijn vader ook volledig tot het gaatje voor haar was gegaan. Mijn vader voelde het alleen niet, ze wilde het niet genoeg."