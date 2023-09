Jan Bolscher

Vrijdag 8 september 2023 12:04

Daniel Ricciardo is bezig met zijn herstel nadat hij in Zandvoort een breuk opliep in zijn hand. De AlphaTauri-coureur deelt een update via Instagram en laat zien alweer volle bak bezig te zijn in de sportschool.

Ricciardo maakte eerder dit seizoen in Hongarije zijn rentree in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, maar inmiddels staat de goedlachse coureur noodgedwongen - en tijdelijk - weer langs de kant. Tijdens de tweede vrije training in Zandvoort liep de Australiër een breuk op in één van zijn middenhandsbeentjes, nadat hij de gecrashte Oscar Piastri te laat zag en zelf ook de muur instuurde om contact te voorkomen.

Hard bezig met herstel

Liam Lawson werd ingezet als zijn vervanger en volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zal de Nieuw-Zeelander sowieso in Singapore, en waarschijnlijk ook in Japan, nog achter het stuur zitten. Ricciardo is ondertussen hard bezig met zijn herstel. Op Instagram deelt de man uit Perth een foto van zijn geopereerde hand en laat hij zien alweer volle bak bezig te zijn in de sportschool. Dat hij maar snel weer volledig de oude mag worden.