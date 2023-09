Brian Van Hinthum

Vrijdag 8 september 2023 17:18

Toto Wolff is naast zijn bezigheden in de Formule 1 ook buiten het circuit druk bezig als een bekwaam zakenman. De Oostenrijker bezit bijvoorbeeld een aantal panden, waaronder een aantal woningen in Kitzbühel, Oostenrijk. Daar bestaat nu echter het vermoeden dat de Mercedes-teambaas 'illegale recreatiewoningen' beheert.

Wolff staat met zijn acht constructeurstitels bij Mercedes natuurlijk bekend als uiterst succesvolle teambaas in de Formule 1, maar zijn grootste verdiensten heeft de Oostenrijker vooral naast het circuit weten te verdienen. Voordat de man uit Wenen in de paddock terechtkwam, concentreerde hij zich voornamelijk op het doen van investeringen. Zo pompte hij onder meer geld in de Formule 1-teams van Williams en Mercedes, functioneerde hij als kopman van BBR Rally Racing, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van rallyonderdelen en richtte hij een managementbedrijf voor coureurs op.

Artikel gaat verder onder video

Problemen voor Wolff?

Daar bovenop bezit Wolff - die overigens een geschat vermogen van meer dan één miljard euro bezit - een aantal plekken aan vastgoed. Dat brengt hem nu echter in de problemen, want de burgemeester van Aurach, vlakbij Kitzbühel, heeft een onderzoek ingesteld naar de Mercedes-teambaas. Wolff heeft daar een aantal woningen staan die volgens de vermoedens niet worden gezien als hoofdwoningen, maar als 'illegale recreatiewoningen', zo meldt ORF Tirol. In dat gebied zijn recreatiewoningen niet toegestaan, omdat het aantal recreatiewoningen al ver boven het quotum van Aurach ligt.

Vrijetijdswoning

Burgemeester Andreas Wurzenrainer zegt over de zaak het volgende: "We controleren hier of de panden volgens de regelgeving worden gebruikt of dat ze onterecht als illegale tweede woning worden gebruikt." Wolff zelf staat geregistreerd als bewoner van Monaco, waardoor zijn panden niet als hoofdwoning geklasseerd kunnen worden. Daarnaast heeft hij contractueel met de landtransportautoriteiten laten vastleggen dat hij geen 'vrijetijdswoning' zou bouwen. SETAI en DATAI Immobilienverwaltung GmbH, de bedrijven die de panden beheren, wassen via directeur Rene Berger de handen in onschuld: "Geen van beide eigendommen wordt op een manier gebruikt die niet voldoet aan de wet." Op korte termijn zal er tekst en uitleg worden verwacht vanuit de Oostenrijkse regering, al is het niet verplicht hieraan mee te werken.