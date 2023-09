Jan Bolscher

Vrijdag 8 september 2023 10:59

Red Bull Racing neemt een kleine update mee naar het raceweekend in Singapore, zo laat technisch directeur Pierre Waché weten in gesprek met GPFans. De focus ligt inmiddels echter voor het overgrote deel op de ontwikkeling van de auto voor 2024.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is inmiddels veertien races onderweg, en al die veertien races zijn gewonnen door het team van Red Bull Racing. Twaalf keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer was het teammaat Sergio Pérez. Met nog acht races te gaan behoort een zogeheten clean sweep (het winnen van alle races in een seizoen) dan ook nog altijd tot de mogelijkheden. Tegelijkertijd is het echter nog lang niet zo ver. In de resterende acht races kan er van alles gebeuren, en volgende week al staat er een lastig raceweekend voor de deur.

Singapore behoorlijk lastig

In een exclusief interview met GPFans krijgt Waché de vraag welk circuit van de acht resterende races het lastigst zal zijn voor Red Bull Racing, kijkend naar de layout van de baan en de auto zelf: "Singapore is behoorlijk lastig", vertelt hij. "Daarna hangt het ook van de progressie van de rest af, al denk ik dat het overkomt in vergelijking met het begin van het jaar." Of er nog altijd aan de RB19 gewerkt wordt? "Zeker, maar we proberen vooral de betrouwbaarheid aan te pakken om zeker te weten dat we goed zitten. Er zijn ook een aantal performance-items om de performance te finetunen, maar de focus ligt vooral op volgend jaar."

Kleine update

Zo wordt er tijdens het eerstvolgende raceweekend in Singapore nog een kleine update doorgevoerd, al is dit vooral om van de gelegenheid gebruik te maken: "In Singapore hebben we een kleine update, maar omdat het seizoen zo lang is, heb je ook nieuwe onderdelen nodig om het seizoen af te maken vanwege de levensduur van een onderdeel", legt Waché uit. "Er kan wat schade zijn door een kerbstone bijvoorbeeld, dan biedt dat een mogelijkheid om het door een beter exemplaar te vervangen en een kleine update door te voeren. Maar de focus ligt vooral op volgend jaar."