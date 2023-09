Brian Van Hinthum

Nico Rosberg heeft inmiddels een schimmig verleden wat betreft aanmoedigingsfoto's op Instagram en in de recente geschiedenis heeft hij met die foto's al een aantal keer een coureur 'gedwarsboomd' voor een overwinning. Dit keer belooft hij hetzelfde te doen bij Max Verstappen.

Rosberg is een aantal jaar na zijn plotselinge pensioen na zijn wereldtitel in 2016 aan de slag gegaan als analist voor het Britse team van Sky Sports en de Duitser is dan ook met enige regelmaat in de paddock te vinden. De voormalig Mercedes-coureur heeft tijdens zijn werk een aantal keer een foto geplaatst op Instagram, waarop hij een bepaalde coureur op team probeerde aan te moedigen voor de desbetreffende race van dat weekend. Die aanmoedigingen brachten in het verleden echter alleen ellende met zich mee, waardoor de heuse 'Rosberg-vloek' is ontstaan.

Eerdere incidenten

Eén van de bekendere voorbeelden is uit 2021, toen de Duitser een foto voor de pitbox van de op pole startende Charles Leclerc postte met de tekst 'Raceday in Monaco! Wie gaat er winnen? Ik denk Leclerc!'. Later bleek dat de Monegask wegens problemen aan zijn in Q3 gecrashte auto niet kon starten. Ook tijdens de Grand Prix van Hongarije was het dit jaar weer raak, toen hij Mercedes en de van pole startende Lewis Hamilton aanmoedigde met een foto voor de garage van het team. Ook die race liep uit op een deceptie voor Hamilton. Afgelopen weekend in Monza sloeg hij opnieuw toe met de tekst 'Forza Ferrari', waarna de race van Carlos Sainz vanaf pole niet naar wens verliep.

Verstappen dwarsbomen

In de Sky Sports F1-podcast krijgt hij dan ook gekscherend het verzoek van een fan hetzelfde eens bij de dominante Verstappen te doen. "Oh ja, dit is het dingetje van de vloek. Dit weekend probeerde ik zelfs een neutrale achtergrond te kiezen, omdat ik geen problemen wilde veroorzaken!" Het bijschrift was echter voldoende. "Ja oké. Forza Ferrari, maar daar ging het hele weekend om. Blijkbaar mag ik dat niet eens doen. Het zou een beetje extreem zijn om nu dan een foto met Max te nemen voor de race. Dat is niet cool, denk ik. Maar ik zal het alsnog doen!", besluit hij lachend.