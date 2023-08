Verstappen haalt zich Franse politie op zijn hals, Wolff praat over Oranjefans | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is na een aantal weken zomerstop eindelijk weer eens raceweek en dat betekent dan ook dat de Dutch Grand Prix eindelijk op het programma staat. In aanloop naar het raceweekend wordt er alvast door Jan Lammers gesproken over de toekomst van de race in de badplaats, terwijl Robert van Overdijk vertelde over de veranderingen aan het circuit. Max Verstappen kwam overigens op een minder leuke manier in het nieuws in 'zijn' week.

Ritje Verstappen in Aston Martin Valkyrie krijgt mogelijk staartje

Voor Max Verstappen kan het ritje in de Aston Martin Valkyrie van afgelopen weekend in Monaco nog gevolgen hebben. De Nederlander zou zich volgens France Bleu niet aan de snelheidslimiet hebben gehouden en kan worden vervolgd voor 'het in gevaar brengen van het leven van anderen'. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Van Overdijk wijst naar aanpassingen op Zandvoort: "Wat kleine bultjes afgevlakt"

Volgens algemeen directeur van Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, zijn er hier en daar wat aanpassingen aan het circuit in de badplaats doorgevoerd. Voor de Dutch Grand Prix van dit jaar zijn er, na feedback van de FIA, wat bultjes weggewerkt. Voor volgend jaar wordt de pitstraat verlengd. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff kijkt uit naar restant seizoen en Zandvoort: "Geweldige sfeer van Nederlandse fans"

Over enkele dagen staat de hervatting van het seizoen op het programma, wanneer de Dutch Grand Prix losbarst op Circuit Zandvoort. Toto Wolff kijkt uit naar de rest van het seizoen en de vele Oranjefans die het komende weekend richting de duinen afreizen om hun support te tonen. Hij weet ook dat er werk aan de winkel is. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen blikt vooruit op thuisrace: "Lijkt erop dat het weer invloed gaat hebben"

De Dutch Grand Prix komt met rasse schreden dichterbij. Het komende weekend staat het grote Oranjefeestje op het programma en Max Verstappen is natuurlijk de man die alle ogen op zich gericht heeft. De regerend wereldkampioen blikt na een aantal weken rust terug op de zomerstop en vooruit op de race in de duinen. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Lammers vertelt over toekomst Dutch Grand Prix: "De beslissing is aan de FOM"

De Grand Prix van Nederland staat momenteel nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender, maar daarna is de toekomst van de race in de duinen nog allerminst zeker. Sportief directeur Jan Lammers geeft in aanloop naar de derde editie op rij een korte update over de toekomst van de race. Het hele verhaal lezen? Klik hier.