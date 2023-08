Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 18:09

De Dutch Grand Prix komt met rasse schreden dichterbij. Het komende weekend staat het grote Oranjefeestje op het programma en Max Verstappen is natuurlijk de man die alle ogen op zich gericht heeft. De regerend wereldkampioen blikt na een aantal weken rust terug op de zomerstop en vooruit op de race in de duinen.

Nadat de eerste twaalf races van het seizoen zich in rap tempo opvolgden, kregen de coureurs de kans om in de maand augustus de batterijen enkele weken op te laden voor de tweede helft van het seizoen. We rijden nog twee races op Europees grondgebied, voordat we het continent verlaten richting Azië. De eerste van de twee laatste Europese Grands Prix is natuurlijk meteen een race om van te watertanden: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Daarna gaan we naar Italië voor de historische race op Monza, alvorens het hele circus richting Singapore vertrekt.

Relaxte zomerstop

Na enkele weken verdiende rust, kijken de coureurs er weer naar uit om in actie te komen. Met opgeladen batterijen blikt Verstappen terug op zijn zomerstop. "De zomerstop was goed voor me", citeert Motorsport.com de regerend wereldkampioen. "Ik heb heel wat tijd met vrienden doorgebracht waar we goed konden relaxen. Ik ben blij dat we weer aan de tweede seizoenshelft gaan beginnen en waar kan dat beter dan in Nederland", zegt hij met een schuin oog richting het aankomende weekend.

Weersomstandigheden

Vanzelfsprekend kijkt hij uit naar het rijden voor zijn eigen fans. "Het is een fantastische baan en natuurlijk zijn de fans fantastisch. Daarom ben ik zeker enthousiast om weer op het circuit te zijn", zegt Verstappen. Volgens de weersvoorspellingen wordt het wel afwachten geblazen in welke omstandigheden we gaan rijden in Zandvoort, na twee droge weekenden in 2021 en 2022. "Het lijkt erop dat het weer zijn invloed gaat hebben. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Hoe dan ook ga ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat we het maximale aantal punten scoren", besluit de kampioenschapsleider.