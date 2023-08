Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 15:40

Over enkele dagen staat de hervatting van het seizoen op het programma, wanneer de Dutch Grand Prix losbarst op Circuit Zandvoort. Toto Wolff kijkt uit naar de rest van het seizoen en de vele Oranjefans die het komende weekend richting de duinen afreizen om hun support te tonen. Hij weet ook dat er werk aan de winkel is.

Voorlopig is het team van Mercedes bezig aan een mooie opwaartse spiraal in het huidige seizoen. De Duitse formatie begon het seizoen wederom, net als 2021, met een vrij forse achterstand op het team van Red Bull Racing. Het team van Wolff moest zelfs voorrang verlenen aan Ferrari en Aston Martin, waar ze op dit moment weer aan voorbij gegaan zijn. Het belangrijkste doel is nu om het gat naar Christian Horner zijn formatie te dichten, maar dat is nog een lange weg voor het in Brackley gevestigde team.

Genoeg om voor te spelen

Wolff weet dan ook dat er werk aan de winkel is voor het restant van het seizoen. "Het is goed om weer aan het werk te gaan. De zomerstop is voor iedereen erg belangrijk en een verdiende vakantie. Maar uiteindelijk zijn we racers en houden we dan de spanning van de competitie", citeert PlanetF1. "We keren opgeladen en klaar voor het tweede gedeelte van het seizoen terug. We hebben nog een hoop om voor te vechten en laten het niet lopen. We gaan hard strijden voor de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Ook werken we hard aan ontwikkelingen voor 2024. Dit zijn uitdagingen waar we naar uitkijken en we beginnen dit weekend."

Oranjefans

Hoewel er natuurlijk sinds 2021 een rivaliteit bestaat tussen Mercedes en Oranjefans, kijkt Wolff er juist enorm naar uit om dit weekend weer de zee aan Nederlanders te bewonderen langs Circuit Zandvoort. "Zandvoort is een geweldige plek om het seizoen te hervatten. Het is een uitdagende baan met een oldschool-gevoel. Banked corners en hogesnelheidsdelen door de duinen heen. Er is altijd een geweldige sfeer met de gepassioneerde Nederlandse fans. Dat zorgt voor een fantastische viering van onze sport. Ik weet zeker dat het dit jaar niet anders is en kijk ernaar uit om weer daar te zijn."