Dinsdag 22 augustus 2023 11:05 - Laatste update: 11:43

Voor Max Verstappen kan het ritje in de Aston Martin Valkyrie van afgelopen weekend in Monaco nog gevolgen hebben. De Nederlander zou zich volgens France Bleu niet aan de snelheidslimiet hebben gehouden en kan worden vervolgd voor 'het in gevaar brengen van het leven van anderen'.

Na zijn vakantie met Kelly Piquet in Sardinië bracht de Nederlander zijn laatste dagen van de zomerstop door in Monaco. Eind 2018 kreeg de Nederlander, omdat hij had meegeholpen aan de ontwikkeling, een Aston Martin Valkyrie cadeau. De bolide haalt haar vermogen uit een 6,5 liter V12-motor die maar liefst 1139 pk's produceert. Daarnaast beschikt de wagen over een KERS-systeem.

Ritje op de A8

Afgelopen weekend verschenen de beelden op social media van de Nederlander achter het stuur van de hypercar. Daarbij zou de regerend Formule 1-kampioen niet de maximumsnelheid hebben aangehouden. De Nederlander zou de 124 kilometer per uur hebben aangetikt, daar waar 90 kilometer per uur zou zijn toegestaan. Daarnaast is op de beelden te zien dat Verstappen met een koptelefoon achter het stuur zit en ook dat is verboden. Het motorblok van de Valkyrie kan een geluidsniveau van 126 decibel bereiken en dus is het dragen van de koptelefoon verklaarbaar.

"De video's zullen worden geverifieerd door een gespecialiseerde eenheid van de algemene directie van de nationale gendarmerie (een dienst die algemene politietaken uitvoert red.), en kunnen dus in beslag worden genomen. Het gebied wordt gedekt door radar en het is mogelijk dat de bestuurder al is gemeld", zo meldt het Franse medium.