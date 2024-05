Max Verstappen vertelt in gesprek met de Nederlandse media in Monaco over hoe vader Jos zijn persoonlijke leven combineert met het rally rijden en het van tijd tot tijd bezoeken van Formule 1-weekenden.

De Formule 1 streek afgelopen weekend neer in Monaco, waar in de nauwe starten van het prinsdom de achtste ronde van het wereldkampioenschap 2024 werd verreden. Het werd voor Red Bull Racing geen weekend om over naar huis te schrijven. Sergio Pérez viel in de eerste ronde uit ten gevolge van een forse crash na contact met Kevin Magnussen, terwijl Max Verstappen 78 ronden lang bleef steken op zijn startpositie en zodoende als zesde over de streep kwam.

Tijd met familie doorbrengen

Jos Verstappen volgde het moeizame weekend van de Oostenrijkse grootmacht op de voet. De 52-jarige Limburger was voor het eerst sinds enige tijd weer aanwezig in de Formule 1-paddock om Max Verstappen bij te staan. In gesprek met de Nederlandse media, waaronder GPFans, kreeg de Red Bull Racing-coureur de vraag hoe het was om zijn vader er weer bij te hebben: "Hij was zelf druk met rally rijden. Dat vergt heel veel voorbereiding, dus het is logisch dat hij er niet altijd bij kan zijn", klonk het.

Foto als het mis is gegaan

De drievoudig wereldkampioen vervolgde: "En daarnaast is hij natuurlijk ook weg van zijn familie als hij weg is met rally rijden, dus soms is het belangrijk om tijd door te brengen met de kleine." Waar Jos het seizoen van Max op de voet volgt, is dat andersom net zo. Hoe de 26-jarige coureur dat weet te combineren? "Mijn vader stuurt altijd een de live timing, of een foto als het mis is gegaan. "Ja, we zijn klaar", dat hoort er natuurlijk ook bij", klinkt het lachend.

