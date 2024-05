Red Bull bracht op donderdag een sponsordeal met Leeds United naar buiten, waarna het Formule 1-team van de energiedrankgigant op grappende wijze de fans geruststelde: Max Verstappen zal in ieder geval niet de overstap maken naar de Engelse voetbalclub.

Het Red Bull-imperium is opnieuw verder uitgebreid. De energiedrankgigant maakte op donderdag wereldkundig dat er een deel van de aandelen van de Engelse voetbalclub Leeds United is overgenomen, en zal vanaf het voetbalseizoen 2025 op de voorkant van het shirt als belangrijkste sponsor fungeren. Leeds United is een club uit West Yorkshire en komt uit in de Championship, het op een na hoogste niveau in het Engelse profvoetbal. Het is niet de eerste stap in de voetballerij van Red Bull. Het Oostenrijkse merk is onder andere eigenaar van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, het Duitse RB Leipzig en het Amerikaanse New York Red Bulls.

Verstappen niet naar Leeds United

Het Formule 1-team van Red Bull Racing haakte vervolgens met een knipoog in op het nieuws. Op X schreef de renstal: "Om maar een eind aan de geruchten te maken... Max Verstappen zal zich niet bij Leeds United voegen voor het seizoen van 2024/2025." Daarmee lijkt de Oostenrijkse grootmacht in te spelen op de geruchten die recent de ronde deden over Verstappen. In de media werd hij veelzijdig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes in 2025. De laatste weken lijkt de rust binnen de kampioensformatie echter weer wat te zijn wedergekeerd.

