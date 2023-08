Vincent Bruins

Max Verstappen is duidelijk nog even aan het genieten van de zomerstop. Volgende week begint de tweede helft van het Formule 1-seizoen met de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, maar dit weekend werd de kampioenschapsleider nog gespot in een van zijn peperdure bolides.

Verstappen is dit jaar haast onverslaanbaar in de koningsklasse van de autosport. Van de twaalf tot nu toe verreden Grands Prix heeft de Nederlander er maar liefst tien gewonnen. En de races waarin hij niet zegevierde, kwam hij als tweede over de streep achter Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez. Tijdens zijn welverdiende vakantie is Verstappen een paar weekjes weggeweest naar Sardinië met vriendin Kelly Piquet. Nu is hij weer terug in Monaco waar hij duidelijk aan het genieten is van de Aston Martin Valkyrie.

Hypercar als cadeau

Van 2018 tot en met 2020 was Aston Martin de titelsponsor van Red Bull Racing. Het Britse automerk werkte samen met het Oostenrijkse team om de Aston Martin Valkyrie te creëren. De hypercar die zo'n drie miljoen euro kost, werd ontworpen door Adrian Newey, technisch directeur van Red Bull, en Miles Nurnberger. De Valkyrie heeft een 6,5 liter V12 die maar liefst 1139 paardenkrachten produceert samen met een KERS-hybridesysteem van Rimac. Omdat Verstappen had meegeholpen aan de ontwikkeling van de Valkyrie, krijg hij eind 2018 eentje cadeau. Na 2020 was Aston Martin niet meer de titelsponsor van Red Bull, omdat het met Lawrence Stroll haar eigen Formule 1-team oprichtte na de overname van Force India. Aston Martin ligt momenteel derde in het constructeurskampioenschap en vooral aan het begin van dit seizoen wist Fernando Alonso het de Red Bulls nog wel eens lastig te maken.

Achter het stuur

Met een headset op vanwege de luide V12, en al spelend met de infotainment-tablet, werd Verstappen achter het stuur van de Valkyrie gefilmd door goede vriend en bijrijder Mark Cox. Laatstgenoemde deelde de video in zijn story op Instagram.