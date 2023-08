Lars Leeftink

Max Verstappen is bijna zijn hele leven al onderdeel van de Red Bull Racing-familie, maar in het verleden had dit een paar keer anders af kunnen lopen. Nu de Nederlander bij Red Bull zit en aan het domineren is, ziet hij zichzelf niet meer in de toekomst in een andere omgeving zoals bij Mercedes rijden.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 namens Toro Rosso. Dit had ook anders kunnen lopen, want daarvoor streden Red Bull en Mercedes al om de diensten van Verstappen in de Formule 1. Toro Rosso kon Verstappen echter een stoeltje geven, iets wat Mercedes toen niet kon. Vervolgens maakte Verstappen in 2016 op indrukwekkende wijze zijn debuut en begon hij de jaren daarna steeds beter en volwassener te worden. Mercedes had toen wederom interesse in de Nederlander, maar Verstappen bleef uiteindelijk bij Red Bull en werd in 2021 wereldkampioen. In 2022 stond Verstappen voor een belangrijke keuze en besloot hij aan het begin van het seizoen een nieuwe contract tot eind 2028 te tekenen. De rest is geschiedenis. Mercedes kon een toekomst met Verstappen vergeten en de Nederlander werd in 2022 wereldkampioen en lijkt ook in 2023 weer de titel te gaan winnen.

Mercedes vs Red Bull

In gesprek met De Telegraaf krijgt Verstappen de vraag of hij bij Mercedes net zo zou kunnen functioneren als bij Red Bull nu het geval is. "Dat is inderdaad een heel andere omgeving. Het is altijd belangrijk om jezelf te blijven en te blijven zeggen waar het op staat. Dan maakt het voor mij niet uit waar dat is. Als een team mij heel graag wil in zo’n situatie, dan gaan ze ook voor je en kan je bepaalde dingen denk ik ook wel lichtelijk aanpassen. Dan kom je als het ware naar elkaar toe."

Mercedes

Daar waar Mercedes in het verleden de kans had om Verstappen twee keer vast te leggen, ziet de Nederlander dit nu de komende jaren niet meer gebeuren. "Momenteel is zoiets uiteraard helemaal niet aan de orde. Vroeger had ik nooit kunnen bedenken dat ik dit succes zou behalen." De Nederlander ziet zijn droom, voorin meedoen in de Formule 1 en races en prijzen winnen, momenteel uitkomen bij Red Bull. "Ik droomde ervan om de Formule 1 te bereiken en misschien ooit voor een topteam te kunnen rijden. Dit is waar ik altijd voor heb gewerkt. Dat mensen nu beginnen te roepen dat het saai is, dat zij dan maar zo. Ik ken de andere kant van de medaille ook. Ik vind het in ieder geval totaal niet saai."