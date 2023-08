Lars Leeftink

Zaterdag 19 augustus 2023 11:09 - Laatste update: 11:24

Dat Max Verstappen in de RB19 van Red Bull Racing tijdens het Formule 1-seizoen 2023 zo aan het domineren is, komt volgens adviseur Helmut Marko niet eens door de afstelling van de auto. Volgens Marko is de huidige auto na de ontwikkeling van de RB19 de afgelopen maanden namelijk nu meer in balans, terwijl Verstappen wel van een 'losse achterkant' houdt.

Ondanks deze meer gebalanceerde afstelling heeft Verstappen tot nu toe tien van de twaalf races in 2023 gewonnen en stond hij na alle races van de eerste seizoenshelft op het podium. De Nederlander heeft 125 punten voorsprong op de rest van het veld, terwijl Red Bull al meer dan 250 punten los is van Mercedes bij de constructeurs. Het is de meest dominante eerste seizoenshelft die de Formule 1 ooit gezien heeft, terwijl Verstappen tijdens de tweede seizoenshelft onder meer records voor hoogste aantal zeges, podiumplekken, punten en zeges achter elkaar kan verbreken en verbeteren.

Overstuur

Marko zegt in gesprek met Motorsport-Magazin dat de RB19 waarin Verstappen momenteel zo aan het domineren is, niet helemaal is afgestemd op de Nederlander. Sergio Pérez zou minder presteren omdat dit volgens verschillende mensen wel zo zou zijn en de auto vooral overstuur zou hebben, iets wat vooral vanuit Verstappen zou komen. Marko ontkent dit. "Nee, aan het begin van 2022 had de auto last van onderstuur, vanwege het overgewicht waarmee we kampten. Op de lange termijn zal je niet succesvol zijn met een te zware auto, en naarmate deze lichter werd, ging de auto terug naar een neutrale balans, of zelfs wat overstuur."

Contract Pérez

Ook over het gerucht dat het salaris van Pérez lager zou worden als hij 125 punten of meer achterstand op Verstappen zou hebben, klopt niet. "Nee, dat is onzin. We hebben contracten, en we kunnen niet het salaris inkorten." Toch moet Marko wel toegeven dat er gevolgen zijn voor Pérez als zijn huidige prestaties zo blijven. "Aan de andere kant zijn er wel flinke bonussen te halen. Ze krijgen een bonus als ze op de plekken één, twee of drie eindigen [in het kampioenschap], en daarnaast zijn de bonussen per punt hoog."